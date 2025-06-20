Policial
Resolen la mort violenta d'un home desaparegut a Reus fa 20 anys abans de la prescripció del cas
Els investigadors han detingut la seva exparella i han identificat un home, que va morir l’any 2022 per causes naturals, com els presumptes autors del crim
Agents dels Mossos d’Esquadra de la DIC Tarragona conjuntament amb la Policia Nacional han resolt la mort violenta d’un home que va desaparèixer a Reus el 6 de setembre del 2004. La resolució d’aquest crim arriba tres mesos abans que el cas hagués prescrit i ha suposat la detenció d’una dona i la identificació d’un segon autor del crim, mort per causes naturals l’any 2022.
La investigació es va iniciar el mes de setembre del 2004 quan una dona va denunciar a dependències policials de la Policia Nacional la desaparició del seu germà a Reus. Des del 3 de setembre del mateix any no tenia notícies seves, tot i que s’havien observat signes d’una sortida precipitada del seu domicili.
Els autors del crim van simular una absència voluntària, fent desaparèixer el vehicle habitual de la víctima, estacionant-lo a prop de l’estació de tren de Tarragona. Posteriorment, van fer trucades als seus telèfons mòbils fent-se passar per testimonis de la seva suposada localització, donant pistes falses per fer creure que es trobava voluntàriament a França. En una primera fase, la investigació la va dur a terme la Policia Nacional sense que es pogués localitzar la persona desapareguda.
L’any 2021, es va localitzar el cos d’un home enterrat en una zona rústica de Riudecols, cobert amb una manta i una lona, i lligat amb unes eslingues. Els Mossos d’Esquadra van iniciar una investigació per determinar les causes de la mort violenta i identificar i localitzar els presumptes autors. L’anàlisi forense que es va realitzar al cos no va permetre identificar la víctima en aquell moment i tampoc es va trobar cap coincidència de perfils genètics.
Un conegut desvetlla els autors del crim
Tres anys després d’aquesta troballa, la investigació va donar un gir radical quan la germana de la víctima, el passat 20 de febrer va adreçar-se a una comissaria dels Mossos d’Esquadra per explicar que un conegut del seu germà, desaparegut feia gairebé vint anys, havia desvelat a un familiar els noms de les persones que l’havien matat. En el marc d’aquesta declaració, la dona va donar detalls als investigadors dels Mossos d’Esquadra que anys enrere havia denunciat la seva desaparició a la Policia Nacional.
Un cop exhumades les restes, es van observar signes evidents de criminalitat. Malgrat això, no es va poder identificar el cadàver per falta de mostres d’ADN per fer una comparació amb persones desaparegudes. No va ser fins al 2024, amb l’actualització de les bases de dades del Centre Nacional de Desapareguts (CNDES), que la Brigada de Policia Judicial de Reus va localitzar els familiars de la víctima per obtenir el seu perfil genètic i comparar-lo amb les restes òssies no identificades.
Coincidència genètica
Un cop detectada la coincidència genètica entre les restes trobades i els familiars, i gràcies a les declaracions d’aquests i de testimonis, es va constituir un Equip Conjunt d’Investigació (ECI) format per investigadors de la Policia Nacional i dels Mossos d’Esquadra. Davant els indicis de criminalitat, el cas es va reobrir, ja que era a punt de prescriure.
Amb aquesta informació i fruit de la coordinació policial, la Policia Nacional va introduir el perfil genètic de la filla de la víctima a la base de dades policials, la qual cosa va comportar que saltés la coincidència de perfils entre la persona desapareguda a Reus i les restes localitzades l’any 2021 a Riudecols, motiu pel qual els dos cossos policials van constituir un Equip Conjunt d’Investigació.
Les proves recollides i les declaracions de l’entorn van portar a una nova línia d’investigació: l’exparella sentimental de la víctima, juntament amb la seva actual parella, el van enganyar per portar-lo a una masia aïllada amb l’objectiu d’assassinar-lo amb una arma blanca, per quedar-se amb l’empresa d’extintors que regentava. Un cop comès l’homicidi, van embolicar el cos amb roba de llit i el van traslladar a una zona boscosa propera, on el van enterrar.
La finca on vivien aleshores els presumptes autors es trobava a tan sols 700 metres del lloc on es van trobar les restes. Per això, la Comissaria General de Policia Científica de la Policia Nacional va fer una inspecció tècnico-policial al lloc on presumptament es van produir els fets.
Un equip multidisciplinari desplaçat des de Madrid, format per especialistes en inspeccions oculars i antropologia forense, va recollir indicis que es van traslladar als laboratoris d’ADN. Gràcies a una segona anàlisi amb mitjans més avançats, es van detectar lesions en l’húmer i en dues costelles compatibles amb arma blanca, que coincidien amb els talls a la roba. Això malgrat el mal estat de les restes òssies degut al pas del temps i a les condicions ambientals.
La investigació ha permès finalment determinar com es va produir la mort i identificar els presumptes autors materials, procedint a la detenció i posada a disposició judicial. La resolució del cas arriba pocs mesos abans de la seva prescripció als 20 anys i ha comportat l’ingrés a presó provisional de la detinguda a l’espera de judici.