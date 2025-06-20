Festa
Bentornat, gegant Indi. Corpus ja pot començar
Els gegants i la Mulassa de Reus van oferir les seves tradicionals ballades a la plaça Mercadal per Corpus
Els gegants i la Mulassa tornen a ocupar la plaça Mercadal un cop més en la ballada tradicional d’una celebració de Corpus que, enguany, gairebé sembla la prèvia a Sant Pere. Al so de les gralles, els elements festius van començar a ballar de manera coordinada i, enguany, el públic estava especialment centrat en un fet; el Retorn de l’Indi. Després que un turista fes caure el gegant el passat mes d’octubre durant una sortida a Barcelona, causant importants danys al rostre d’aquest, molts eren els que volien veure com havia quedat després de la reconstrucció facial a la qual s’havia sotmès. Alguns dels presents comentaven que no havien percebut gaire diferència mentre d’altres opinaven que «ara té la pell més brillant».
Gràcies al seu retorn, tots els elements festius van poder continuar participant en la ballada en què també va fer acte de presència l’altre gran protagonista de Corpus; la coca de cireres. Tan bon punt va començar l’actuació, es va començar a repartir coques de cireres pels presents, que se les cruspien mentre gaudien de l’espectacle. Proveïts de berenar, les famílies es reunien pels voltants de la plaça per observar plegats com els gegants dansaven amb la Mulassa de Reus al centre. Alhora, alguns pares pujaven a les espatlles als seus fills per fer-los ballar com si fossin un gegant més.
Els cotxets, un altre cop
Per un altre costat, un altre element que a un pas està de formar part del seguici festiu reusenc va tornar a fer acte de presència ahir; els cotxets per a nadons. Anaven amunt i avall, causant dificultats als vianants per moure’s per la Mercadal o es reunien al costat del cordó de seguretat, com si fossin vehicles aparcats en bateria. Davant de la presència ja habitual d’aquests objectes en els actes festius de la ciutat, l’Ajuntament de Reus ha impulsat la iniciativa de la Festa Major Sense Cotxets de cara a aquest Sant Pere tingui èxit. En cas de no funcionar, només quedarà com a alternativa la dràstica solució d’alimentar les fogueres de la revetlla de Sant Joan amb aquests indesitjats intrusos.