La URV destina prop de 2 MEUR al trasllat de la Facultat de Medicina al campus Bellissens
El Consell de Govern aprova aportar 1,25 milions per al fons Endowment per fomentar la recerca i atreure talent
El Consell de Govern de la URV ha aprovat destinar una partida d'1,94 milions d'euros a la realització de l'estudi de la fase prèvia del projecte de trasllat de la Facultat de Medicina al campus Bellissens de Reus. Els recursos procediran del romanent de l'any 2024, juntament amb altres recursos ordinaris de la URV, i serviran per encarregar la redacció d'un informe tècnic que marqui les línies mestres del projecte.
El vicerector d'Economia, Infraestructures i Relacions Institucionals de la URV, Juan Antonio Duro, ha explicat que aquest informe tècnic previ és necessari per posar sobre el paper aspectes essencials del futur trasllat, com ara de quina manera es durà a terme, quin cost tindrà o en quines fases s'haurà d'executar.
«Amb la posada en marxa d'aquesta primera fase, prèvia a un futur projecte executiu, activem la posada en marxa de la nova Facultat de Medicina i Ciències de la Salut al campus Bellissens, un compromís històric que ara comença a caminar», ha assegurat Duro.
El Consell de Govern també ha aprovat l'aportació d'1,25 milions d'euros de dotació al fons Endowment que la Universitat va crear l'any 2013. Es tracta d'un fons econòmic a llarg termini que segueix el model d'èxit d'universitats anglosaxones i que és conegut també com a «fons patrimonial indisponible», ja que la pròpia normativa d'aquest sistema bloqueja els diners del fons per tal de què no es puguin fer servir, però sí que permet utilitzar els rendiments econòmics que vagi generant amb el temps.
L'objectiu, segons la URV, és que aquest fons que ara es comença a dotar econòmicament es nodreixi de donacions privades que superin l'aportació que ha fet ara la Universitat, que preveu utilitzar els diners generats pels interessos del fons a programes de recerca i d'atracció de talent.