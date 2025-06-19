Educació
55 anys d’Escola Marià Fortuny
El centre commemora l’efemèride amb una festa amb exalumnes que evoca records
Pilar López se sorprenia. «55 anys? No en semblen tants!», pronunciava la regidora d’Educació en arribar a l’Escola Marià Fortuny. No era un dia qualsevol: era festa i celebració. El centre educatiu estava commemorant el seu 55è aniversari. Al matí, havia rebut els infants i les seves famílies. Més tard arribaria el torn de retrobar-se amb velles cares conegudes. Desenes d’exalumnes van emocionar-se en tornar a caminar per aquells passadissos, quedant bocabadats en presenciar com ha canviat l’escola; tot evocant moments enyorats d’antuvi.
I és que ja eren rebuts per una exposició de fotografies, el registre personal dels professors i l’orla del claustre de docents que van inaugurar el grup escolar. «Mira, la Vernis!», exclamava una antiga estudiant en reconèixer la mestra que havia tingut de petita. «També hi és l’avorrida», continuava el seu repàs. Alguns noms portaven a la memòria bons records. D’altres, retrets i renecs.
La directora de l’Escola Marià Fortuny, Núria Sabaté, expressava que havia tingut l’ocasió de retrobar-se amb «mares de nens que deuen tenir ara 18 o 20 anys i a qui feia tutoria». També exalumna, es va trobar amics d’antuvi. En un cas particular, ja són tres les generacions que han passat pel centre públic del barri. «L’àvia havia sigut la primera generació de l’escola; la filla també va vindre; i ara ve la neta», comentava.
Tocades les dues del migdia, megafonia va avisar els assistents a la festa que es reunissin a la planta baixa. Era l’hora de compartir un vermut i dels parlaments. Sabaté, que l’any que ve deixarà la direcció, va agrair la presència dels exestudiants i la resta de la comunitat educativa. Era, però, l’hora de la sorpresa. «Si heu donat un tomb, heu vist que l’escola ha canviat moltíssim. L’edifici és el mateix, però el que hi passa dintre s’ha adaptat al segle XXI. I el logo continuava sent molt semblant a la nostra època», arrencava. «Volem canviar el logo de l’escola», va deixar anar. Al públic se li van presentar tres propostes. «Abans de prendre cap decisió, volem veure quina línia agrada més a la gent que estima l’escola», va expressar Sabaté. Les propostes es caracteritzaven per tenir un aire modern, apostant per la simplicitat en detriment dels dibuixos recarregats, però caracteritzant estilogràficament les inicials del pintor que dona nom a l’escola.
L’edil Pilar López va reconèixer que sempre que visita l’Escola Marià Fortuny «em sento superben acollida». Va descriure la festa de «bonica, entranyable, emotiva». «No solament per la trobada, sinó que mirem enrere; és tan interessant veure tots aquests records que portem dins nostre...», va expressar. La regidora d’Educació va descriure el centre «d’ideal», però va rememorar que, aviat, el seu aspecte s’embellirà. De forma «imminent» es remodelarà el seu pati per esdevenir un refugi climàtic renaturalitzat. El 31 de desembre del 2025 és la data límit per concloure les obres.