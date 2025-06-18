Mobilitat
La marca automobilística Dongfeng arriba a Reus de la mà del Grup Nima
L'establiment se situa en l'encreuament entre el carrer de Cambrils i l'avinguda del President Macià
La marca automobilística xinesa Dongfeng, reconeguda per la seva innovació en l'ús de «noves energies», ha obert un nou expositor a Reus. Es tracta del debut al territori de l'empresa, que ja té presència en punts de l'Estat com Barcelona, Sabadell, València, Madrid o Saragossa.
Fonts de la companyia apunten que s'ha pres la decisió d'inaugurar la concessió juntament amb Nima Grup d'Automoció «perquè creiem que té un gran potencial de venda». L'establiment se situa en l'encreuament entre el carrer de Cambrils i l'avinguda del President Macià, on abans hi havia un Tàrraco Center, concessionari oficial de Ford.
Això no obstant, tot i el canvi per ser expositor de Dongfeng, el local continuarà sent gestionat pel mateix grup, atès que Tàrraco Center és una marca de Nima. Per això, «el taller continuarà sent del Tàrraco Center», apunten fonts del grup al present rotatiu.