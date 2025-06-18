Reciclatge
L’Ajuntament de Reus instal·larà reductors als contenidors d’orgànica per evitar impropis
El mal ús d'aquests contenidors suposa un sobrecost extra per a la ciutadania de Reus d’uns 15.800 euros anuals
L’increment dels residus que es llencen als contenidors d’orgànica de la recollida pneumàtica i que haurien d’anar en un altre dipòsit comporta un sobrecost extra per a la ciutadania de Reus d’uns 15.800 euros anuals. Per corregir aquesta tendència i generar un estalvi en la gestió dels residus i assolir uns nivells d’impropis a la baixa, la regidoria de Via Pública ha pres mesures i ha començat ha instal·lar reductors de boca als contenidors d’orgànica de la pneumàtica per tal que només s’hi puguin llençar les bosses de la fracció que hi correspon, que són de mida més petita.
Aquesta mesura ja es va implantar amb èxit als contenidors de superfície de fracció orgànica i va tenir un impacte directe sobre la reducció dels impropis passant de 35,60% al 8%.
Daniel Marcos, regidor de Via Pública ha recordat que «prendre consciència de fer correctament la recollida selectiva té no només impacte en el medi ambient sinó també en els costos de la gestió, que repercuteixen en la caixa municipal i en la butxaca del ciutadà».
La fracció orgànica recollida al sistema de bústies de la recollida pneumàtica es situa entre les 30 i les 40 tones mensuals, el que representa una mitjana els darrers anys de 400 tones/any i al voltant del 9% de la orgànica domiciliària de la ciutat de Reus l’any 2024.
El darrer control d’impropis provinent del sistema pneumàtic va donar un valor del 59%, molt per damunt del que marca la normativa, que estableix que el percentatge màxim d’impropis permès serà del 20% des del 2022 i del 15% des del 2027. Per revertir la tendència, s’instal·laran aquests reductors de boca a les bústies de la pneumàtica, amb un cost d’instal·lació de 3.870 euros que quedarien amortitzats en poc més d’un any d’ús, i s'estima que el percentatge d’impropis baixaria fins al 9% amb el consegüent estalvi de 15.800 euros anuals. En paral·lel la regidoria de Via Pública està treballant en una campanya comunicativa per fomentar el bon ús de les bústies de la pneumàtica que en molts casos ocasiones incidències en el servei.