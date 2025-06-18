Societat
L’Ajuntament de Reus planteja construir pisos amb una estructura de serveis adreçats a la gent gran
El consistori reusenc ja està analitzant solars on poder executar el projecte
L’Ajuntament de Reus treballa per habilitar pisos amb una estructura de serveis adreçats a la gent gran. L’alcaldessa, Sandra Guaita, detalla que «inicialment» s’està pensant en una construcció de planta nova i que s’estan buscant solars de titularitat municipal que permetin dur a terme la ideació.
«Comencem a tenir ubicacions en què es podria tirar això endavant, però encara no en tenim una definitiva», explica. El projecte pretén afavorir l’autonomia de les persones d’edat avançada i, alhora, garantir que tinguin cobertes les seves necessitats.
La batllessa expressa que la idea sorgeix «de la necessitat que té la gent gran» que no vol viure en una residència, però que anhela estar més en contacte amb altres persones. «Hi ha molta queixa d’aquesta soledat no desitjada per part de la gent gran», apunta Guaita.
El consistori reusenc està en contacte amb «cinc o sis municipis de tot Catalunya» que volen «treballar en la mateixa línia i tenir eines conjuntes per desenvolupar aquests projectes». Per exemple, «fer projectes que ens permetin conjuntament buscar recursos no només a Catalunya o a l’Estat, sinó a Europa».
El plantejament actual és que els pisos siguin d’uns 50 metres quadrats (m2), amb una o dues habitacions i que tinguin tots els serveis privatius que requereix el ciutadà, «però que també tinguin espais comunitaris conjunts d’interrelació, perquè hi hagi comunitat, per divertir-se, per gaudir, per parlar, per debatre», assenyala l’alcaldessa de Reus. Un menjador podria ser un exemple d’espai compartit. Així mateix, comenta que iniciatives similars s’han estès a municipis com Igualada.
Guaita remarca que la iniciativa «no surt tan sols de la visió del govern municipal, sinó d’una demanda de la gent gran, que ens diu ‘estem aquí, no volem anar a una residència perquè estem perfectes, però volem una manera de viure diferent’». De fet, un dels col·lectius que insisteix en la realització de la proposta és el SeniorLab, el laboratori ciutadà que busca redefinir una societat cada vegada més longeva.
El president de l’entitat i exalcalde de Reus, Josep Abelló, subratlla la «conveniència» de l’habilitació de models d’habitatge compartit per a persones grans. «És una evidència la seva necessitat», assevera. Afirma que, malgrat el valor de la construcció de blocs de pisos, en aquest cas, «el més important és l’estructura de serveis que es pugui donar», és a dir, els elements d’ajuda i de consideració per a la població que viurà junta, però que progressivament va perdent l’autonomia fruit de la seva edat.
Abelló destaca que, amb aquest model, els usuaris s’ajuden i col·laboren, tot i que menciona que també seria necessari disposar de serveis externs professionals perquè «no és suficient amb què visquin junts».
El representant de SeniorLab afegeix que li agradaria conversar sobre el tema amb la resta d’administracions públiques del territori, com la Diputació de Tarragona o el grup impulsor de l’Àrea Metropolitana, per buscar un consens territorial i expandir el sistema. A més, comenta que s’hauria d’aconseguir que els ancians siguin partícips del disseny d’aquesta estructura.