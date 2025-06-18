Municipal
L’Ajuntament de Reus encarrega la remodelació de l’àrea de jocs infantils de la plaça Europa
El pla té previst actuar també al parc del trenet
L’Ajuntament de Reus ha publicat al perfil del contractant la licitació del contracte per a la remodelació de l’àrea de jocs infantils de la plaça Europa. L’actuació surt amb un pressupost de sortida de 59.622,23 euros, i s’emmarca en el desplegament del Pla de Jocs Infantils i Mobiliari Urbà que porta a terme la regidoria de Via Pública. El pla té previst actuar també al parc del trenet, amb un pressupost, en aquest cas ja d’adjudicació, de 109.483,22 euros.
La zona on s'actuarà a la plaça Europa es troba delimitada per una tanca de fusta i amb paviment de sauló, d’una superfície 290 m2, amb zones en mal estat a causa de l’escorrentia de l’aigua. Pel que fa al mobiliari, hi ha un joc en forma de piràmide d’escalada, el qual es mantindrà, i un multijoc que presenta un estat de desgast, el qual se substituirà per nous elements de jocs infantils.
S'instal·larà un multijoc de tobogans que disposarà d’un joc modular de quatre torres, amb accés mitjançant escala i rocòdrom. La unió entre cada torre és via túnel, escala inclinada i passarel·la d’equilibris. També disposarà de diferents panells lúdics a nivell de terra. Tindrà capacitat per a uns 30 usuaris. Igualment, al costat s'hi instal·larà un segon aparell amb dos gronxadors.
Daniel Marcos, regidor de Via Pública, afirma que «escoltem a la ciutadania i substituirem els actuals elements de jocs infantils en mal estat per models nous, amb l'objectiu de revaloritzar els espais i posar-los a disposició del veïnat. Volem que la ciutadania utilitzi i es faci seu l'espai públic i per això l’hem de tenir en condicions òptimes».