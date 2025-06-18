Sant Pere
Cartell complet de les Barraques de Reus 2025: La Sra. Tomasa, Figa Flawas, Boikot i molts més
El Parc de la Festa tornarà a ser l'epicentre de la música els dies 20, 21 i 23 de juny
Torna l’esperit de festa a Reus amb les Barraques 2025. Un any més, el Parc de la Festa es convertirà en l’epicentre de la música i la cultura popular amb les esperades Barraques de Reus, que tindran lloc els dies 20, 21 i 23 de juny en el marc de la Festa Major de Sant Pere.
Aquest espai sense ànim de lucre promet tres nits plenes de música, màgia i convivència, amb un ambient únic i compromès amb ser un espai lliure de violències. Amb entrada gratuïta per a menors de 16 anys (amb autorització i acompanyament), i amb moltes sorpreses preparades, les Barraques 2025 ja escalfen motors per oferir una experiència inoblidable.
Aquest és el cartell dels grups i artistes convidats en aquesta nova edició de les Barraques de Reus:
20 juny
- La Sra. Tomasa
- Svetlana
- María Hein
21 juny
- Al·lèrgiques al Pol·len
- Figa Flawas
- Malifeta
- Cactus
23 de juny
- Sexenni
- Boikot
- Groggy Rude