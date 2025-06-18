Política
Ara reivindica els seus projectes de govern: RENATUReus i la ZBE
Rubio defensa que la ciutat té marge per créixer demogràficament
Ara Reus fa un balanç positiu dels primers dos anys de mandat i posa en relleu els diferents projectes impulsats des de les regidories que ocupen com són el RENATUReus o la zona de baixes emissions, entre altres.
«Des d’Ara Reus hem demostrat que som un partit amb voluntat de governar, no només d’estar a l’oposició», remarca el que va ser cap de llista a les darreres eleccions municipals i actual regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Reus, Daniel Rubio. Per la seva banda, la regidora de Seguretat i Convivència de l’Ajuntament de Reus, Dolors Vázquez, assegura que des de la seva àrea han treballat en el binomi «capital humà i recursos tecnològics», amb increment de la plantilla de la Guàrdia Urbana de Reus o la implementació del Pla de Videovigilància.
Per un altre costat, pel que fa a la projecció de futur Rubio espera que la ciutat continuï incrementant en nombre d’habitants i defensa que «hi ha marge per créixer demogràficament», gràcies també al desenvolupament de la zona sud. A la vegada, el regidor ha agraït la «bona entesa» entre els socis de govern, a la vegada que ha respost a les crítiques per part de l’oposició sobre que el govern municipal no té cap projecte propi: «Una transformació urbanística no es fa en quatre anys, els projectes sobrepassen els governs. I, per exemple, amb l’estació d’autobusos el que ha fet el govern és reconduir la situació d’un projecte que va fer la Generalitat».