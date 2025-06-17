Infraestructures
El Port, un espai d’oportunitats per tot un territori
El president de l’Autoritat Portuària de Tarragona va apuntar a la possible arribada d’empreses asiàtiques gràcies a la ZAL
Comerç de Reus ahir al matí. Més enllà de les disputes habituals entre ganxets i tarragonins, el que va defensar Castellà era el deure del Port de Tarragona d’exercir com a palanca de desenvolupament econòmic de tot el territori, no només la capital. «Avui dia els ports ja no s’expliquen per les obres i el creixement que tindran guanyant espai al mar, s’expliquen per la seva capacitat de generar cadenes logístiques de valor», va valorar.
No obstant això, el projecte que més va remarcar el president del Port durant la seva conferència a Reus va ser la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL), que està ben a prop d’estar operativa i que el mateix Castellà ho va descriure com «una gran oportunitat per la reindustrialització del territori». Aquesta se situa en un espai de 90 hectàrees dins del terme municipal de Vila-seca, d’on va destacar com a tret diferencial «la seva absoluta intermodalitat»: «Arriben vaixells que poden descarregar a la ZAL, tenim l’estació de la Boella a poca distància i està previst tenir organitzada tota l’operativa necessària pel moviment de camions».
Tot i que en un inici aquest «espai estratègic» va ser pensat per ús del Port, el seu gran valor resideix en el fet que «ens veiem en capacitat de situar-ho com un espai industrial destinat a l’atracció d’empreses». En aquest sentit, es va fer èmfasi un cop més en la generositat del Port de Tarragona amb el territori: «Si no ha de ser per logística del Port, no ens importa. Si hem de prestar un servei al territori no és que vulguem ser generosos, és que tenim l’obligació de fer-ho. El Port és un servei públic del territori que ha d’ajudar en el seu desenvolupament i creixement». Alhora, un altre fet beneficiós i que suposaria un valor afegit per a totes aquelles empreses que se situessin en aquest nou indret seria que no haurien de perdre el temps en crear unes noves instal·lacions per establir-se en el territori. «La companyia ja gaudiria d’unes instal·lacions molt ben dissenyades. D’aquesta manera, l’aterratge de qualsevol empresa podria ser molt ràpid i en un sol any ja podrien estar desenvolupant la seva activitat a casa nostra», va subratllar.
Empreses xineses
El mateix Castellà va admetre que més d’una quarantena d’empreses havien estat treballant amb el Port per la seva possible arribada a la ZAL provinents de diversos sectors: «Parlem d’empreses de sectors com els vehicles elèctrics, les bateries o la logística comercial d’algunes de les grans marques de roba, per posar exemples». A més, va apuntar que bona part d’aquestes companyies, com per exemple les dedicades a la fabricació i venda de vehicles elèctrics, eren d’origen asiàtic.
Una projecció exterior que, pel que sembla, s’ha treballat en col·laboració de la Generalitat de Catalunya: «Vam estar treballant amb l’equip del president Illa fa poc amb motiu del seu viatge a la Xina». «A més, ens han visitat moltes delegacions que també hem fet en el marc de relacions amb cambres de comerç, amb l’Institut de Comerç Exterior de l’estat o amb consolats i ambaixades de països com la Xina o el Marroc», va afegir.