Política
L’alcaldessa de Reus apunta que «serà el gran mandat del canvi en ciutat verda i sostenible»
Afirma que es treballa amb la visió «que hem de tenir verd als quatre costats»
Això no obstant, «no hi ha projecte econòmic sense sostenibilitat», asseverà Guaita, i és que «aquest mandat serà el gran mandat del canvi en ciutat verda i sostenible». L’aposta pel verd i la renaturalització s’exemplifica amb iniciatives com el pla Reus Respira, que pretén plantar 5.000 arbres en una dècada, o la vintena d’actuacions emmarcades en el RENATUReus, com l’habilitació de refugis climàtics a les escoles Teresa Miquel, Marià Fortuny, General Prim i Pompeu Fabra —fora del marc, l’Escola Eduard Toda ha dissenyat com vol que sigui el seu futur pati com a part del programa Patis x Clima— o la creació de basses naturalitzada a l’entorn d’Aigüesverds.
Així mateix, l’alcaldessa va comentar que, a banda de la conversió de la platja de vies d’Adif, «anirem avançant en projectes de zones verdes amb la visió que n’hem de tenir als quatre costats de la nostra ciutat». «Volem continuar sent referents i volem ser-ho també en ciutat verda i sostenible», va asseverar la batllessa.
En l’àmbit de la sostenibilitat, també es pretén continuar el desplegament de la Ganxeta i del Bus x tu, el servei d’autobús a demanda, perquè arribin a les urbanitzacions i els polígons industrials de la perifèria; s’han activat els paquets promocionals Aparca i mou-te i Aparca i vola, entrarà en vigor la Zona de Baixes Emissions, s’estan ideant iniciatives per recuperar aigua i es crearan comunitats energètiques, al barri Gaudí i a l’Agro-Reus.