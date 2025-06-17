Municipal
L’Ajuntament de Reus impulsa una ordenança de biodiversitat
Aquest dimarts s’inicia la consulta pública prèvia per a l’elaboració de la normativa
L’Ajuntament de Reus inicia els tràmits per a la redacció de l’Ordenança municipal de protecció, millora i gestió de la infraestructura verda-blava i biodiversitat de Reus.
Aquest dimarts s’inicia la consulta pública prèvia per a l’elaboració de la normativa, amb l’objectiu de recollir l’opinió de la ciutadania i organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura ordenança. La consulta estarà oberta fins al 16 de juliol a través de la plataforma www.participa.reus.cat.
La redacció de l’ordenança forma part dels treballs que s’estan duent a terme dins del projecte RENATUReus, que compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Pel que fa a l’abast de l’ordenança, és ampli, ja que pretén regular accions tant en espais públics com privats, incloent totes les zones que constitueixen part de la infraestructura verda i blava de Reus per garantir la preservació i sostenibilitat del patrimoni natural de la ciutat.
L’esperit de la norma integra tres objectius bàsics: adaptar la ciutat al canvi climàtic; protegir el patrimoni natural i millorar-ne la quantitat i qualitat; i incrementar i conservar els espais verds i blaus en la ciutat.