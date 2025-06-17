Política
Junts critica la «falta de projecte i l’escolta ciutadana» del govern de Reus
Pallarès considera que cada partit de govern «va a la seva»
El grup principal de l’oposició al consistori reusenc, Junts per Reus, critica que l’acció del govern municipal de PSC, ERC i Ara «no és positiva». «Podem dir que Reus té un govern que no governa», va subratllar ahir la portaveu del grup municipal, Teresa Pallarès, durant el balanç de mig mandat que els juntaires van dur a terme des del passeig Misericòrdia. «És un govern que descuida les qüestions essencials com són la neteja, la seguretat, l’educació o l’atenció a la gent gran, amb un increment d’un 5% de la delinqüència l’any passat, conflictes amb les famílies o el tancament de l’ICASS», va afirmar amb contundència.
Per un altre costat, Pallarès va denunciar que l’equip de govern liderat per Sandra Guaita «no té projecte de ciutat». «Viu de la inèrcia dels projectes plantejats o iniciats per part de l’anterior govern, liderat per Junts, perquè aquest tripartit no té visió estratègica ni visió transformadora», va argumentar. En aquest context, va fer èmfasi en la «falta de cohesió» dins del govern de coalició, ja que «cada partit va a la seva». Alhora, també es va mostrar preocupada davant la «falta d’escolta ciutadana» per part del govern: «Massa sovint no tenen en compte l’opinió dels ciutadans. Hem tingut ja moltes manifestacions de ciutadans indignats durant els plens municipals». «Aquests no són els serveis públics que es mereixen els reusencs, sobretot tenint en compte la pujada d’impostos», va sentenciar la cap de l’oposició.