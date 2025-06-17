Turisme
Air Nostrum obre la temporada d’estiu a Reus amb vols a Mallorca
La companyia ha programat dos freqüències setmanals fins el 13 de setembre
Air Nostrum, l’aerolínia franquiciada d’Iberia per a vols regionals, ha començat aquest dimarts l’operativa estival entre Reus i Mallorca amb dos freqüències setmanals fins el 13 de setembre.
Els preus comencen en els 42 euros per trajecte i en el cas dels residents de les Balears les tarifes s’inicien en els 17 euros. En total seran 26 dies d’operació entre Reus i Mallorca amb un total de 3.744 places a la venda.
Air Nostrum és la companyia líder de l’aviació regional a Espanya i una de les aerolínies europees més grans de la seva classe. Opera per al Grup Iberia sota la marca Iberia Regional Air Nostrum. Connecta 59 destins a 9 països d’Europa i Nord de l’Àfrica amb la seva flota de 46 avions de nova generació. Compta amb 1.500 empleats. En els seus 30 anys d’història ha transportat ja més de 112 milions de passatgers.