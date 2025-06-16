Cultura
Reus fa ‘freestyle’: idees úniques que no es repetiran
A les portes del Casal Despertaferro va tenir lloc una trobada de rap improvisat en català en el marc de la Festa Major Alternativa
Joel Prieto avisava res més començar: «Són idees que no es repetiran perquè són úniques». A les portes del Casal Despertaferro, mitja dotzena de rapers van estar improvisant vers rere vers sobre una base musical. Les idees fluïen —cadascú, amb el seu intransferible flow— i s’intentava articular un missatge coherent i contundent tot cercant la rima.
La dificultat? No hi havia res escrit, tot era freestyle. Els MC es llançaven a la piscina amb la ment en blanc; el públic celebrava els seus encerts, seguia la rítmica batuta amb els braços, i aplaudia encara més fort els errors per evitar que els participants s’enfonsessin en la voràgine. De mica en mica, més d’un s’atreví a unir-se a la festa i a articular un o dos compassos.
«A mi el rap em va salvar la vida», expressava Prieto. És membre de Versembrant, una proposta educativa que apropa l’art urbà i la filosofia del hip-hop a les escoles per fomentar la consciència crítica entre el jovent i treballar valors com la inclusió. «És una realitat que la creació artística ens allunya d’altres dinàmiques més autodestructives i tòxiques», se sincerava el raper reusenc. La música «és democràtica i és per a tothom».
Amb l’objectiu de fomentar les trobades per improvisar rimes en català va néixer el col·lectiu Raplegats. «Hi havia molt free en castellà, moltes competicions, com Red Bull, FMS o Gold Battle, i vèiem que en català no s’estaven fent», reflexionava Markus FM, organitzador de l’entitat.
Va ser el desembre del 2021 que una dotzena de rapers es van reunir per primera vegada i ja han visitat ciutats com Manresa, Lleida i Girona. Ahir, era el torn de Reus. «Mans amunt, mans amunt tota la gent, com si això fos un atracament», clamava Markus FM per donar el tret de sortida a la jornada de micròfon obert.
Lluís assegurava que els assistents «estan gaudint del moment i fent amb nosaltres l’experiment». Un participant afegia que «podria estar així tot el dia, fins que se m’acabés la...». Prieto, conegut també pel seu projecte Fetitxe 13, s’atrevia a afirmar que «avui rapeja fins i tot la Sandra Guaita». En el seu cas, «ho posa al DNI».
L’encarregat de seleccionar els beats era DJ Alar, de Raplegats, el «més trempat» i li diuen «el pluriocupat» perquè també es va atrevir a improvisar unes rimes. «M’encanta el free perquè és la meva vida, com el hip-hop, això és una alternativa», se sincerava.
La primera tongada era de vers lliure. La segona ronda anava a ser un 8x8 i, de fons, se sentiren referències populars a personatges insígnia com el Pokémon Magikarp que, tot i el seu moviment estrella, «no esquitxa».
La jornada de freestyle va ser organitzada en el marc de la Festa Major Alternativa que ha programat el Casal Despertaferro per celebrar els dies assenyalats en el calendari reusenc «d’una manera més participada», amb actes «populars i gratuïts», tal com va explicar Ricard Aragonès.
A l’agenda, hi ha cites com el bingo safareig musical, divendres 20 de juny, amb L’Hora Violeta; l’Orgull Crític, a càrrec d’H2O, el col·lectiu LGTBI+ del Camp de Tarragona (21 de juny), el Corre Banyes, del Bou de Reus (25 de juny, des de la plaça de la Patacada), el tradicional sopar de bou i arròs (27 de juny, a la plaça d’Anton Borrell) o el sopar de Completes, que tindrà lloc una vegada acabi la tronada (28 de juny).