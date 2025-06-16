Equipaments
L’Ajuntament de Reus planteja crear un espai autogestionat pels joves
El consistori ja ha encetat la recerca de possibles ubicacions, essent la prioritat «el sud»
L’Ajuntament de Reus va fixar-se l’objectiu de descentralitzar els punts d’atenció i orientació dirigits als adolescents. Així va néixer el Punt Jove de la Biblioteca Pere Anguera i es continuaran buscant oportunitats. En aquesta línia, el consistori aspira a portar l’aproximació més enllà.
El regidor de Joventut, Daniel Marcos, explica que es planteja «aconseguir un espai jove que sigui autogestionat per ells». «Al final, la Palma o la Biblioteca Pere Anguera són més aviat punts d’atenció, on sí que poden dur-se a terme activitats, però volem crear un equipament que se’l sentin seu; que els joves puguin tenir un espai autogestionat on puguin passar moltes coses», reflexiona l’edil, tot afegint que no ha de ser «tant d’oficines».
El regidor comenta que la voluntat és que els adolescents sàpiguen, per exemple, «que poden anar allà, reservant una hora, per fer ball i estar assajant amb uns companys; i que algú que ve a provar jocs de taula pugui conèixer-los».
«Al final, que sigui un espai de relació entre ells mateixos, de tu a tu, i que pugui haver-hi diferents coses que passin en l’espai», valora. Si bé hi haurà una supervisió per part de tècnics municipals, es pretén «que no sigui un indret molt reglat ni gestionat pels tècnics».
Marcos explica que a la ciutat «li manca» tenir un indret amb aquestes característiques. La ideació encara es troba en una fase «molt inicial», però el consistori ja ha encetat la recerca de possibles equipaments, tot i que no ha trobat res que s’acabi d’adequar als requisits.
La prioritat és que s’ubiqui «al sud de la ciutat», perquè és cap on està creixent l’urbs. Per ara, no s’ha tancat la porta a l’adaptació de construccions ja existents o en ús ni a l’habilitació d’un edifici de planta nova.
Per dur a terme el futur projecte, caldrà reservar una partida al pla d’inversions corresponent. «Amb els models que estan implementats en altres municipis, aquesta mena de llocs funcionen molt bé i serveixen de punt de cohesió, de diferents dinàmiques i de detecció», assegura. «És un projecte que crec que pot tenir molts inputs positius en els joves», afegeix.
D’altra banda, l’edil Daniel Marcos detalla que s’està treballant per «habilitar nous espais, potenciar els que ja tenim, crear-ne de nous, com el del sud, i valorar totes les oportunitats que puguin haver-hi a escala de ciutat». Amb aquest context, menciona que «ja hem traslladat la necessitat» que «alguna cosa passi respecte dels joves» en el marc de la transformació del barri del Carrilet.
«Creiem que seria molt positiu que puguem tenir un espai jove, per exemple, al mercat», cita. També remarca la necessitat de tenir en compte els adolescents en altres projectes, com l’Eix Astorga. «Si parlem de poder buscar nous equipaments, mai és suficient perquè ens agradaria estar als màxims barris possibles», assenyala.
«L’important és descentralitzar serveis, ser al més propers i accessibles possible cap als joves i anar expandint, que no sigui tot tan centralitzat», conclou el regidor de Joventut. Amb aquesta política present, s’ha activat el Servei d’Atenció a les Sexualitats per a Joves, el Nexes, al Centre Cívic Gregal.