Societat
Reus posa la catifa vermella per reconèixer deu perfils «que ens il·luminen»
FiraReus va ser l’escenari de la gala d’entrega dels Premis Gaudí Gresol
Olalla Moreno, Lorenzo Caprile, Fran López, Andreu Veà... FiraReus Events va vestir-se de gala per rebre les personalitats premiades en la divuitena edició dels Premis Gaudí Gresol; deu noms i cognoms que destaquen per la seva carrera professional, però també pel seu vessant humà. «Avui parlem d’excel·lència; les vostres trajectòries ens il·luminen», va reconèixer el periodista Enric Garcia, presentador de l’acte.
El president de la Fundació Gresol, Emili Correig, va destacar que, avui dia, vivim en un món de preocupacions: una conflictivitat bèl·lica «que no cessa i ens deshumanitza», uns aranzels «que amenacen la competitivitat»... «Això és el nostre mal de cap de cada dia, però avui tenim el gran honor de reconèixer deu personalitats», va emfatitzar. També va destacar els 18 anys dels premis, que ja són majors d’edat i, per tant, han repartit 180 estatuetes. «Els 18 anys són motiu de perseverança i això és un ingredient clau per assolir l’excel·lència», va remarcar Enric Garcia.
Els discursos dels guardonats van estar replets de moments heterogenis; des del to còmic a l’emotivitat; i tot, en càpsules de dos minuts. L’arquitecte Ramon Espel, cap de construcció de la Sagrada Família, va subratllar que, si bé va rebre el reconeixement a títol personal, «a la Sagrada Família hi ha hagut moltes excel·lències al llarg de la història». Citant a Andy Warhol, digué que «la idea no és viure per sempre, sinó deixar coses que sí que ho facin». «Això és el que va passar entre el vostre fill predilecte, Antoni Gaudí, i la gran aventura de la Sagrada Família», certificà. Andreu Veà, pioner d’internet, també tenia connexió amb l’il·lustre arquitecte. La seva tieta-besàvia era la dona de claus de la comtessa de Güell i ell va rebre la trucada del guardó el dia que es va fer el primer pas per a la beatificació de Gaudí.
El president del Patronat de la New Art Foundation, Andreu Rodríguez, premiat en la categoria d’Innovació, va aprofitar per llançar un anunci: el New Art Centre, que serà referent en art tecnològic, obrirà portes a mitjan juliol i s’inaugurarà oficialment el 2 d’octubre. Per la seva banda, el xef Fran López va expressar que, amb la seva posició, té «una gran responsabilitat» en ser la «punta d’una llança en què va molta gent al darrere, des de productors i agricultors locals que potser no tenen aquest altaveu». L’actriu Olalla Moreno va reflexionar que «el difícil no és començar, sinó mantenir-se», i no només sobre els escenaris, «sinó mantenir la il·lusió i la confiança en tu mateixa». L’últim a rebre l’estatueta fou el local i incansable Jordi Cervera, rebut per una sonora ovació.
En acabar la gala, els assistents no tenien pressa per marxar. Era l’hora del sopar solidari, que en aquesta ocasió era en benefici de l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV), centre de referència en recerca biomèdica.