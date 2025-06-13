Presentadores del programa de 3Cat 'Club Tàndem'
Entrevista
Marina Porras i Juliana Canet: «Els clubs de lectura no han mort, són més ‘guais’ que mai»
Marina Porras i Juliana Canet, presentadores del programa de 3Cat 'Club Tàndem', van parlar ahir sobre Gabriel Ferrater a Reus
Per què heu escollit a Gabriel Ferrater per parlar en el Club Tàndem?
J.C: «Era l’autor més innegociable. La resta dels que hem fet ha estat més un estira-i-arronsa entre la Marina i jo, tot i que de base ens agraden tots i ens han marcat d’alguna manera. Però Gabriel Ferrater ens agrada molt a les dues».
Què té que us crida tant?
M.P: «De fet, ens hem acostat des de llocs bastant diferents. Jo vaig fer la meva tesi sobre ell i em centro en els seus assaigs de crítica literària i la Juliana el va descobrir per la seva poesia, que també m’agrada, i vam descobrir que era una base comuna enorme i que ens agradava a les dues».
Com us plantegeu aquests clubs de lectura?
M.P: «Aquests clubs de lectura que fem presencials el que intentem és fer dues coses; primer parlar de coses que volíem parlar en el capítol, però no van entrar per una qüestió de temps, i després fer un club de lectura amb el públic. Comentem la lectura, ens recomanen llibres i ho mirem tot des d’un altre punt de vista».
Us han arribat propostes interessants del públic?
J.C: «A cada esdeveniment aprenem coses noves i el que és increïble és que, per molts que facis i encara que sigui del mateix llibre, sempre hi ha algú que fa una aportació des d’un punt de vista que ni tu ni ningú del teu entorn havia contemplat i és molt enriquidor. I després sempre la gent ens acaba fent recomanacions d’obres que no coneixem de res i marxem amb una llista eterna de recomanacions. Els nostres oients ens han posat molts deures».
Deures de cara la temporada vinent?
J.C: «Sí, perquè la segona temporada està confirmada».
Els clubs de lectura s’haurien de revitalitzar?
M.P: «Sí, i una de les coses més sorprenents de fer el programa és que hem anat a llocs molt diferents i a tot arreu hem tingut una rebuda molt bona de gent que ha vingut. A més, hi ha gent que potser va a un club de lectura i li encanta xerrar i altres prefereixen només escoltar. Hi ha moltes tipologies de lectors, però a la gent li agrada compartir la lectura i nosaltres teníem l’obsessió de què Club Tàndem fos un acte compartit, no només nosaltres xerrant».
Quin perfil assisteix als clubs de lectura i quin costa més?
M.P: «Una cosa molt bonica que ha passat és que ha vingut gent especialment jove, de totes les edats, però gent molt jove i molt interessada amb els llibres que toquem. I és cert que les estadístiques diuen que les dones llegeixen més i quan vas per allí a fer coses de llibres hi ha més dones que homes».
Hi ha futur pels clubs de lectura?
J.C: «Els clubs de lectura no han mort, creiem que són més guais que mai i famoses com Dua Lippa tenen un club de lectura. Estan més de moda que mai i de vegades a les llibreries els funcionen millor els clubs de lectura que les presentacions de llibre, perquè són actes més interessants. La gent té ganes de parlar i d’escoltar. I de llegir un llibre, que és una activitat solitària, després poder compartir-ho ho fa molt més enriquidor i és com una relectura, que nosaltres les defensem a mort».