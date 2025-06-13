Joventut
Demandes juvenils a Reus
El Consell de Joves vol donar continuïtat al Consell d’Infants a secundària
La sala de plens de l’Ajuntament de Reus va acollir ahir la primera sessió de presentació de propostes del Consell de Joves dels Instituts de Reus. Un nou projecte iniciat enguany i impulsat des de la regidoria de Joventut amb l’objectiu de donar continuïtat al Consell Municipal d’Infants, que es va celebrar el passat 5 de juny, a la secundària. «És una nova aposta transformadora que ens fa molta il·lusió com a govern municipal. Aquest projecte ha nascut amb la voluntat d’escoltar la veu dels joves, ja que han de tenir un paper actiu en la definició de quin model de ciutat volem», va reivindicar el regidor de l’àrea de Joventut de l’Ajuntament de Reus, Daniel Marcos.
Quan els consellers i conselleres van prendre la paraula, van exposar un total de deu propostes que, esperem, el consistori va recollir i prendre nota. Entre les idees plantejades hi va haver l’ampliació de l’oferta de concerts i festivals de música sempre tenint en compte els grups i estils musicals que són d’interès per al jovent, a més de realitzar més festes al Casal de Joves de La Palma durant l’any, amb la voluntat de ser «una ciutat oberta, festiva i cultural». A continuació, sent conscients de «la importància de l’esport i la salut en el desenvolupament dels joves», també van proposar organitzar olimpíades escolars a secundària.
En l’àmbit del transport i el medi ambient, els regidors per un dia també van demanar que s’habilités un punt a Reus on poder tramitar i recollir la targeta de mobilitat T-16 de l’ATM de Tarragona i fer-la disponible fins als 18 anys. «És necessària aquesta proposta perquè les famílies no tenen la possibilitat de tramitar aquesta targeta des de Reus i sempre s’han de desplaçar fins a Tarragona», van justificar. També van demanar ampliar els horaris i freqüències dels autobusos urbans durant les franges d’entrada i sortida dels instituts, a les nits, caps de setmana i festius. A més, també van exigir ampliar la línia 11 per millorar les connexions amb els afores de la ciutat.
Per una altra banda, els consellers també van demanar que s’ampliessin i milloressin les zones verdes i parcs públics de la ciutat, recordant que Reus és una de les ciutats amb més de 50.000 habitants amb menys metre quadrat de zona verda per habitant. A la vegada, van argumentar que era necessari augmentar la xarxa de lavabos públics a la ciutat i organitzar trobades entre els instituts reusencs per fomentar la coneixença i la relació entre els joves. Finalment, en el vessant laboral van considerar que era rellevant ampliar les opcions de formació gratuïta dirigida a joves a partir dels 16 anys i impulsar una borsa de treball juvenil municipal per ajudar amb aquests joves introduir-se al mercat laboral.
Propostes destacades
- Celebrar més festes al Casal de Joves durant l’any
- Ampliar els horaris i freqüències dels autobusos urbans a les franges d’entrada i sortida dels instituts
- Habilitar un punt on tramitar i recollir la targeta de mobilitat T-16 de l’ATM de Tarragona i fer-la disponible als 18 anys
- Ampliar la xarxa de lavabos públics a la ciutat
- Oferir més opcions de formació gratuïta dirigida a joves a partir dels 16 anys per ajudar a introduir-se al mercat laboral.
- Organitzar trobades en horari lectiu entre els diferents instituts per fomentar la coneixença, la relació i l’intercanvi entre els joves de Reus