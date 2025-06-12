Infraestructures
La reforma del Parc de Bombers de Reus s’encalla i no començarà aquest mes de juny
El motiu és per dificultats amb instal·lacions no previstes que passen pel nou solar
Les obres de reforma del Parc de Bombers de Reus s’encallen i no començaran aquest dilluns 16 de juny tal com estava previst fins ara. Segons el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, el dia fixat era el dilluns vinent per iniciar unes obres de reforma i ampliació que donarien lloc a un parc 600 metres quadrats més gran que l’actual.
Segons confirmen fonts del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya a Diari Més el projecte «ha sofert modificacions per dificultats relatives a instal·lacions no previstes que passen pel nou solar, a més d’haver de tenir en compte riscos de protecció civil que afecten el parc».
Aquest nou solar és un terreny adjacent situat entre el Mas Carpa i el Mas Tallapedra cedit per l’Ajuntament de Reus. Tot i que es desconeixen els detalls de les modificacions o les dificultats, de moment no es té cap previsió de quan es podrà reprendre el projecte.
Aquesta actuació, tal com estava plantejada fins al dia d’avui, comptava amb un pressupost total superior als 4 milions d’euros amb l’objectiu de «millorar la funcionalitat i sostenibilitat del parc». A més, estava projectat construir un segon edifici independent destinat a formació que aniria junt amb la torre de pràctiques ja existent.
Segons explicava en el seu moment el cap de la Unitat d’Infraestructures i Sostenibilitat del Cos de Bombers de la Generalitat, Guillem Recio, pel que fa a sostenibilitat mediambiental s’instal·larien plaques fotovoltaiques que garantirien l’energia de totes les instal·lacions del parc, exceptuant la cuina que continuaria funcionant amb gas.
Pel que fa a la funcionalitat, tot i que l’exterior quedaria bastant semblant, el gran canvi seria a l’interior de l’edifici. «La sala de formació ocupava un gran espai en l’edifici antic i que anirà al nou edifici. Això és important, perquè és un espai el qual no tan sols utilitzen en el parc de Reus, sinó també bombers d’altres parcs o zones com Montblanc, Lleida o Tarragona que van a fer formació», afirmava Recio.
El nou edifici estaria vinculat a la torre de pràctiques ja existent i estaria destinat tant a la formació teòrica com pràctica. «A part de tenir les aules a l’edifici, també hi haurà un espai exterior per fer maniobres de pràctiques que pertoquin o una sèrie d’aules per a dur a terme simulacions o pràctiques més tecnològiques», comentava el cap.
Endarreriments
No obstant això, s’ha de veure encara fins a quin punt aquest entrebanc afecta l’obra projectada, tant pel que fa als detalls d’aquesta, al seu pressupost i els seus terminis. En el seu moment ja hi va haver un lleuger endarreriment, ja que estava previst enllestir el projecte executiu de l’obra el mes de juny de 2024 i que les obres comencessin el desembre d’aquell any.
No obstant això, la redacció del projecte es va endarrerir fins a l’octubre i, aleshores, es va preveure iniciar obres l’abril d’enguany. Finalment, quan van tenir el projecte redactat l’octubre passat, el departament va confirmar que la data d’inici seria el 16 de juny que, finalment, tampoc serà.