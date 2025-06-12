Societat
«Pedrol Rius no tenia amics, tenia negocis»
El periodista i escriptor Joan Antoni Domènech ha dut a terme una xerrada sobre l’aventura empresarial d’Antoni Pedrol Rius
Antoni Pedrol Rius era una figura polièdrica, d’aire negociador, conciliador, carismàtic i especialista a moure’s còmodament en àmbits de poder. Així és com l’escriptor i periodista Joan Antoni Domènech va començar definint a l’advocat i jurista reusenc Antoni Pedrol Rius (1910-1992) durant la conferència celebrada ahir a la sala d’actes de la Cambra de Comerç de Reus. Un personatge del qual es va arribar a dir que «no tenia amics, tenia negocis». «De fet, penso que l’advocacia devia ser una plataforma per aconseguir les seves fites», va afegir, a més d’apuntar que va ser l’artífex de l’article 38 de la Constitució Espanyola que reconeix la llibertat d’empresa.
El nostre protagonista es va llicenciar en Dret a la Universitat de Saragossa l’any 1930, es va doctorar i amb 22 anys, ben jove, va acabar al Col·legi d’Advocats de Madrid. Els anys 30 va treballar a la capital espanyola com a director legal d’una companyia d’assegurances i, després de la Guerra Civil, va exercir durant un temps de fiscal del cos jurídic militar. Una carrera fulgurant que només era una advertència de la genialitat que esgrimiria més endavant.
Posteriorment a la Segona Guerra Mundial, la ciutat independent de Tànger, que havia estat ocupada des de l’any 1940 pels espanyols, Pedrol Rius es va traslladar a Tànger per motius desconeguts. «Era una ciutat internacional, amb lliure circulació de divises, desenes d’entitats financeres, impostos reduïts i lleis lliberals. Era l’únic lloc al món on fer el canvi de pesseta a dòlar», va subratllar el periodista. Aquí apareix la figura de Josep Andreu Abelló, polític d’Esquerra Republicana a l’exili, a qui Pedrol va reclutar i fa que es traslladi a Tànger per fundar «el pastís gros» l’any 1948, el Banco Inmobiliario de Marruecos l’any 1948. Entre els negocis que van desenvolupar hi ha la compra de medicaments pel Ministeri d’Indústria, fet que podria confirmar les sospites del tràfic de penicil·lina que Pedrol Rius duia a terme. «També faria de contrapès en l’equilibri entre la pesseta i el dòlar, si el canvi era desfavorable s’inundava el mercat de pessetes», va comentar Joan Antoni Domènech entre les diverses aventures de tota una figura en el món del dret i el negoci.