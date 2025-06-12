Societat
L’AV Plataforma de Mas Iglesias fa entrega de les 7.000 signatures
Posteriorment s'ha desestimat el procediment per convocar una consulta
L’associació de veïns Plataforma Defensa Parc Mas Iglesias va entregar ahir els plecs amb les 7.000 signatures recollides al llarg dels tres últims mesos per convocar una consulta ciutadana que, finalment, no tindrà lloc. L’anunci la setmana passada de l’Ajuntament de Reus de no traslladar l’estació d’autobusos ha fet que l’associació, després d’entregar les signatures, decidís desestimar el procediment de convocatòria.
Segons argumenta el secretari de la junta de l’associació, Albert Margalef, han decidit fer entrega de les signatures perquè, per un costat, «el responsable de protecció de dades en la recollida de signatures és l’Ajuntament, perquè estem dins del paraigua del seu reglament». I, en segon lloc, perquè «tothom que ha participat mereix que finalitzi aquest procediment, tot i que ara tirar la consulta endavant ens grinyolaria i, per això, es desestima».
«Avui anava a ser un dia reivindicatiu, però el canvi d’idea respecte a l’estació ha convertit la jornada d’avui en la finalització d’un tràmit que ens omple molt d’orgull i d’agraïment a totes les veïnes que han signat i a les entitats que ens han donat suport», afirma Margalef. A més, el secretari reivindica que «la participació sí que funciona». «Els ciutadans ens hem d’empoderar i no creure que les coses no serveixen per a res. Hi ha canals a Reus per poder canalitzar la participació ciutadana i que se’ns escolti. L’Ajuntament ha d’estar al servei del poble», sentencia.