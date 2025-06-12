Diari Més

Mobilitat

L'Aeroport de Reus supera els 190.200 passatgers al maig

La xifra suposa un 17,5% més en comparació del mateix període de l'any passat

Imatge de la plataforma d'il·luminació LED de l'Aeroport de Reus.

Cedida

L'Aeroport de Reus ha registrat durant aquest mes de maig 190.218 passatgers, un 17,5% més en comparació del mateix període de l'any passat, fet que suposa un rècord mensual. En l'acumulat dels cinc primers mesos de l'any, l'aeroport ha arribat a un total de 312.899 passatgers, un 15% més que els mateixos mesos de l'any passat.

Al maig, l'aeroport ha assolit un total de 2.570 operacions, una xifra un 8,3% més alta en relació amb els moviments d'aeronaus registrats el mateix mes del 2024. Des de començament d'any, el total de moviments d'aeronaus és de 8.364, un 5,5% menys que en el mateix període del 2024.

Aeroports d'Aena a Catalunya

Pel que fa a la resta de la xarxa d'Aena a Catalunya, l'Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat ha arribat al maig als 5.176.437 passatgers i les 33.131 operacions. Per part seva, l'Aeroport de Girona-Costa Brava ha registrat 250.999 viatgers i 2.859 moviments d'aeronaus. Finalment, l'Aeroport de Sabadell ha gestionat 5.985 enlairaments i aterratges i un total de 520 passatgers.

