L'Aeroport de Reus supera els 190.200 passatgers al maig
La xifra suposa un 17,5% més en comparació del mateix període de l'any passat
L'Aeroport de Reus ha registrat durant aquest mes de maig 190.218 passatgers, un 17,5% més en comparació del mateix període de l'any passat, fet que suposa un rècord mensual. En l'acumulat dels cinc primers mesos de l'any, l'aeroport ha arribat a un total de 312.899 passatgers, un 15% més que els mateixos mesos de l'any passat.
Al maig, l'aeroport ha assolit un total de 2.570 operacions, una xifra un 8,3% més alta en relació amb els moviments d'aeronaus registrats el mateix mes del 2024. Des de començament d'any, el total de moviments d'aeronaus és de 8.364, un 5,5% menys que en el mateix període del 2024.
Aeroports d'Aena a Catalunya
Pel que fa a la resta de la xarxa d'Aena a Catalunya, l'Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat ha arribat al maig als 5.176.437 passatgers i les 33.131 operacions. Per part seva, l'Aeroport de Girona-Costa Brava ha registrat 250.999 viatgers i 2.859 moviments d'aeronaus. Finalment, l'Aeroport de Sabadell ha gestionat 5.985 enlairaments i aterratges i un total de 520 passatgers.