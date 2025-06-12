Successos
Impactant incendi de contenidors a Reus
Els Bombers van extingir les flames que van afectar 4 contenidors i un arbre al carrer Escultor Juli Antoni
Aquest dimecres al vespre, un incendi ha afectat diversos contenidors al carrer Escultor Juli Antoni de Reus. Els Bombers de la Generalitat han rebut l’avís a les 20.02 hores, alertant de les flames en un contenidor de paper.
Fins al lloc dels fets s’hi va desplaçar una dotació de bombers, que ha treballat intensament durant 45 minuts per extingir el foc. Tot i la ràpida actuació, el foc s’ha acabat propagant i ha calcinat completament un total de quatre contenidors. A més, les flames també han afectat un arbre proper.