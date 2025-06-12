Mobilitat
Illa: «No hem descartat els aeroports de Reus i Girona, al contrari»
Creu que hauran d'acollir més connexions europees
El president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, va presentar dimarts la proposta de millora, modernització i ampliació de l’Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-El Prat. En declaracions a El món a RAC1, el cap de l’executiu català va assegurar ahir que «no hem descartat Reus i Girona, al contrari». «Al projecte que plantegem s’incorporen els aeroports de Reus i de Girona i, segurament, hauran d’acollir connexions de curt radi més europees», va assenyalar Illa, qui també va fer referència a «la connexió amb alta velocitat amb l’Aeroport de Barcelona-El Prat». «Intentem treballar pensant en tot el sistema aeroportuari català i, en particular, amb aquests aeroports que estan tenint una demanda i una operativa creixent aquests darrers anys», va concloure el president.
L’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, ja va expressar el mateix dimarts que considera que l’ampliació del Prat ha d’afectar «en positiu» a Reus perquè, tenint en compte que el creixement se centrarà en la captació de vols transoceànics, «això ens permet que els aeroports que som una mica més petits, però que hem de dotar de servei el territori, tinguem vols més europeus». «Per tant, ho valorem bé», va afirmar, tot remarcant, també, la voluntat d’unir les instal·lacions aeroportuàries amb l’alta velocitat.