Tots els concerts de la Festa Major de Sant Pere de Reus 2025

La música tindrà un paper protagonista a la Festa Major reusenca amb grans noms

Imatge d'arxiu de les Barraques de Reus.Instagram

El compte enrere per gaudir d’una de les cites més esperades de l’any, la Festa Major de Sant Pere, ja ha començat. L’Ajuntament de Reus va presentar ahir el programa d’actes, que introdueix tres setmanes farcides de propostes. Coneix tots els concerts programats per aquesta edició de la Festa Major:

13 de junyDivendres

  • 21.30 h- Festa Sant Llorenç Somriu, amb concert de Tarraco Reggae i sardines

- Carrer Sant Llorenç

  • 22h- Concert de Gralles

- Campanar

  • 22h- Concert amb Koeman i Big Mouthers

- Plaça de la Llibertat

14 de junyDissabte

  • 12h- Concert del Festival Simfònic, a càrrec de l’Aula de Sons

- Jardí de la Casa Rull

  • 22h- Concert amb Pèl de Gall i Germà Negre

- Plaça de la Llibertat

15 de junyDiumenge

  • 20h- Concert d’orgue a càrrec de Daniel Oyarzabal (orgue positiu) i Joan Espina (violí)

- Prioral de Sant Pere

18 de junyDimecres

  • 20.30 h- Concert de The Wine Soul. Versions de música negra: soul, funk, rock...

- Peixateries Velles (davant del restaurant Rosa dels Vents)

20 de junyDivendres

  • 19.30 h- Concert d’orquestres i cors de l’Escola de Música del Centre de Lectura

- Teatre Bartina

21.45 h- Barraques de Festa Major amb:

  • Gavina.mp3
  • Maria Hein
  • La Sra. Tomasa
  • Svetlana

- Parc de la Festa

21 de junyDissabte

  • 12 h- Visita teatralitzada amb concert i vermut

- Pavelló dels Distingits de l'Institut Pere Mata

  • 20 h- Concert Ressonàncies d’estiu, nova producció de l’Orquestra Camerata XXI - Ciutat de Reus

- Teatre Bartina

20.30- Barraques de Festa Major amb:

  • Magari
  • Al·lèrgiques al Pol·len
  • Malifeta
  • Figa Flawas
  • Cactus

- Parc de la Festa

22 de junyDiumenge

  • 13 h- Concert de Festa Major del Cor Mestral

- Església de Crist Rei

19.30 h- Concert de presentació de Seda i ferro, el darrer treball discogràfic de Fito Luri

- La Palma

23 de junyDilluns

22.30 h- Barraques de Festa Major amb:

  • Torazinas
  • Groggy Rude
  • Boikot
  • Sexenni

- Parc de la Festa

24 de junyDimarts

  • 21 h- Concert de Festa Major de l'Orfeó Reusenc

- Prioral de Sant Pere

25 de junyDimecres

  • 13 h- Concert Vermut amb Ros

- La Palma

  • 18.30 h- Concert familiar amb Peluxes

- Plaça del Baluard

  • 19 h- Concert a càrrec de l'Orquestra Maravella

- Plaça de la Llibertat

  • 22.30 h- Ball de Gala a càrrec de l'Orquestra Maravella

- Plaça de la Llibertat

26 de junyDijous

  • 13 h- Concert vermut amb Punt de Malura

- La Palma

  • 22.30 h- Concert a càrrec de la Banda de Fer l’Índiu i la Banda Simfònica de Reus

- Plaça del Mercadal

27 de junyDivendres

  • 13- Concert vermut amb Inxa Brass Band

- La Palma

28 de junyDissabte

  • 13 h- Concert vermut amb Banda de la Festa Major

- La Palma

  • 23 h- Gran revetlla de Sant Pere amb l’Orquestra La Catalana

- Plaça d'Anton Borrell

  • 23 h- 33a Nit de Marxa, amb Drop Collective, Rowsi, Mass is Like i Kalahari Sound System

- La Palma

  • 24 h-Revetlla Jove amb La Divand, Brou i DJ Trapella.

- Plaça de la Llibertat

29 de junyDivendres

  • 24 h- Concert amb Banda Neon i DJ Nàtura

- Plaça de la Llibertat

6 de juliolDiumenge

  • 18 h- Concert d’estiu de la Banda Simfònica de Reus

- Teatre Bartina

