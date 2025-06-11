Cultura
Sant Pere cau en cap de setmana: s’espera una Festa Major multitudinària
L’Ajuntament presenta un programa farcit d’actes i demana no portar els cotxets al bell mig de l’acció
El compte enrere per gaudir d’una de les cites més esperades de l’any, la Festa Major de Sant Pere, ja ha començat. L’Ajuntament de Reus va presentar ahir el programa d’actes, que introdueix tres setmanes farcides de propostes per a tota la família. «No tan sols és una festa de nens, sinó que quan veiem els elements i els balls, a tots ens cau la bava», reconeixia l’alcaldessa de la ciutat, Sandra Guaita.
En aquesta ocasió, els dies centrals cauran en cap de setmana, motiu pel qual s’espera una gran afluència de visitants, atès que «és una festa que no només els reusencs ens sentim nostra, sinó que és un referent al territori i m’atreviria a dir que a Catalunya», va reconèixer la batllessa.
Per «garantir que tothom està més tranquil», s’ha iniciat la campanya Aparco el cotxet!, ja que «els cotxets ocupen molt espai i tindrem la plaça especialment plena». El vestíbul del Teatre Bartrina, la Llotja i un local del Pallol s’habilitaran com a aparcaments de cotxets. Seran d’ús gratuït, vigilats i els seus usuaris rebran un petit obsequi.
La Festa Major començarà oficialment aquest divendres amb el repartiment del programa d’actes, de la mà del Xiquet, la Xiqueta i en Campi, que sortiran en cercavila des de la Casa Rull. Per al pregó caldrà esperar al dimarts 24 de juny. La identitat de qui el pronunciarà es descobrirà, precisament, avui mateix.
No faltaran a la cita les accions més tradicionals com les tronades, la Cercavila del Masclet, les Varietées de Sant Pericu, els Cóssos —«l’equip de Reus Cultura també hi participa, així que no hi teniu res a fer», va bromejar el regidor de Cultura, Daniel Recasens—, la Nit de fer l’Índiu —que celebrarà el seu desè aniversari—, Dames i Vells, el Seguici Petit o la Professó Solemne.
Una de les novetats del Sant Pere del 2025 serà l’obertura del Palau Municipal. De la mà de Bravium Teatre, els dies 20 i 21 de juny, tindran lloc visites teatralitzades que, amb un toc d’humor, permetran endinsar-se en els fills il·lustres de Reus. D’entrada gratuïta, cal reservar l’accés a entrapolis.com.
Amb l’objectiu de ser una Festa Major inclusiva i oberta a tothom, es mantindran els trams tranquils destinats a persones amb hipersensibilitat sensorial per a la sortida del Seguici Petit i durant la Professó. Així mateix, hi haurà entarimats per a ciutadans amb mobilitat reduïda a la plaça del Mercadal els dies 27, 28 i 29 de juny.
Addicionalment, el programa incorpora un codi QR que permet l’audiolectura, mitjançant l’aplicació de l’ONCE, i introdueix informació sobre els actes amb pirotècnica, de forma que «les persones que tenen animals de companyia puguin tenir presents que no serien espais amigables», va expressar l’edil Recasens. Canal Reus oferirà algunes retransmissions amb llenguatge de signes. D’altra banda, s’està treballant en els accessos i sortides de la plaça del Mercadal en els actes més multitudinaris perquè «no hi hagi taps», explicà Guaita.
Corpus
Enguany, els actes de la Festa Major de Sant Pere coincideixen amb Corpus. Aquesta festivitat se celebrarà entre el 19 i el 22 de juny. Entre les activitats previstes, s’inclouen l’Ou com Balla, la degustació de coca amb cireres i les ballades dels Gegants —serà la primera vegada que es podrà tornar a veure el Gegant Indi en acció després de la seva reconstrucció— i la Mulassa, la cercavila dels Bous de Foc, la tradicional elaboració de catifes de flors o la Professó de Corpus. La imatge del cartell és la Mulassa, que està d’aniversari: fa 300 anys.
El Drac recupera el lila
El Drac serà un dels protagonistes de Sant Pere amb un canvi al vestuari: deixarà enrere els negres pantalons per introduir el lila. Els caps de colla van detallar que, històricament, els portadors es vestien amb una casaca verda, uns pantalons lila, un mocador negre i espardenyes. Amb el pas dels anys, es va complicar produir el teixit lila i es va decidir substituir-lo per un negre «més senzill» de trobar.
El 2023, l’entitat va encetar un projecte «que ha estat molt llarg» per retornar als orígens i trobar el to desitjat, i no només això, sinó que la tela havia de tenir unes característiques per participar en actes de foc. Els nous pantalons s’estrenaran el 29 de juny.