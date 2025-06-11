Salut
El Sant Joan de Reus implanta una pròtesi de turmell de quarta generació a la demarcació
Aquestes pròtesis incorporen materials altament biocompatibles i un disseny anatòmic que replica amb gran precisió la biomecànica natural de l'articulació
L'Hospital Universitari Sant Joan de Reus ha dut a terme amb èxit la primera intervenció quirúrgica d'implantació d'una pròtesi de turmell de quarta generació a la demarcació de Tarragona, fet que ha marcat una fita en la cirurgia ortopèdica d'alta complexitat a la seva àrea.
L'operació ha estat duta a terme pel Dr. Fortunato Pérez i la Dra. Gisela Calbet, integrants de la Unitat de Peu i Turmell del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de l'Hospital, que dirigeix el Dr. Eugenio García Almagro i ha comptat amb la participació del personal d’infermeria i dels tècnics en cures auxiliars d’infermeria (TCAI).
Aquesta intervenció representa un important avenç en el tractament de patologies articulars complexes gràcies a la introducció d'una tecnologia que permet millorar de manera significativa la mobilitat, reduir el dolor i optimitzar la qualitat de vida del pacient. Les pròtesis de turmell de quarta generació incorporen materials altament biocompatibles i un disseny anatòmic que replica amb gran precisió la biomecànica natural de l'articulació, cosa que afavoreix una recuperació més ràpida i una major durabilitat en comparació amb generacions anteriors.
Amb aquesta intervenció l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus reafirma el seu compromís amb la innovació i l'excel·lència mèdica i es consolida com a referència territorial en l'àmbit de la cirurgia ortopèdica de peu i turmell.