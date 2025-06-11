Via pública
Reus activa el pla de recollida de flors caigudes a la via pública
Els treballs s'allargaran fins al 4 de juliol
L’Ajuntament de Reus, a través de la regidoria de Via Pública i l’empresa concessionària del servei de neteja i recollida de residus, Reus Net, ha activat aquesta setmana les accions del pla de recollida de flors, el dispositiu especial de manteniment i neteja de la ciutat que es posa en marxa coincidint amb la caiguda de flors dels arbres que floreixen en aquesta època de l’any.
El regidor de Via Pública, Daniel Marcos, afirma que «posem en marxa el pla de recollida per evitar molèsties a la ciutadania i millorar la neteja de la ciutat. Escoltem les demandes de la ciutadania, i amb accions com aquesta, donem resposta i complim amb el nostre compromís de mantenir els carrers nets».
Els treballs se centren especialment en aquells espais de la ciutat com vials i voreres on l’acumulació de flors pot causar molèsties a la ciutadania. En total, es fan 6 recorreguts diferents, per tal d'arribar a totes les àrees de la ciutat.
El pla està inicialment programat per a 18 jornades, fins al 4 de juliol, però la regidoria de Via Pública farà un seguiment per saber si cal estendre’l.
El servei es porta a terme amb un vehicle escombradora, conduit per un maquinista, juntament amb un operari amb un bufador, s'encarrega de facilitar-li la feina, així com n'incrementa l'efectivitat, tot traient les flors de la vorera o de llocs de difícil accés.
El dispositiu complementa el calendari de neteja de la ciutat, que ja preveu treballs semblants com el dispositiu que es porta terme amb motiu de la caiguda i acumulació de fulles dels arbres.
La caiguda de flors forma part del cicle vital dels arbres, però determinades espècies poden generar més incidència en la via pública per les característiques de la seva flor. En aquest sentit, el dispositiu especial es posa en marxa amb la caiguda de les flors de mèlies (boles color groc), tijuanes (flor, melassa i pugó, jacaranda (flor blava-violeta) i til·ler (flor blanca).