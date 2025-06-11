Innovació
Redessa impulsa un nou Clúster d’Enginyeries
L’empresa municipal de promoció econòmica compta amb una vintena d’enginyeries instal·lades
Redessa impulsa la creació d’un nou Clúster d’Enginyeries amb la voluntat de «connectar» amb un sector econòmic que defineixen com a «transversal, clau i innovador». Amb una fórmula semblant a la ja emprada en el seu moment amb el Clúster TIC Catalunya SUD o el Hub Foodtech & Nutrition, aquesta entitat pretén unir i donar veu a les empreses d’enginyeria que, actualment, ja són una vintena les instal·lades a Redessa i que sumen fins a 200 treballadors. «Hem vist una altra oportunitat amb les enginyeries. Creiem que fer aquest clúster tenia tot el sentit amb la mateixa idea que ja hem fet servir altres vegades», afirma el conseller delegat de Redessa, Josep Baiges.
Segons defineix Baiges, el model es basarà en què l’Ajuntament posarà «el mecanisme i l’estructura, de moment amb recursos propis, amb la idea que això vagi creixent, es desenvolupi i poder idear un model de governança que, finalment, la part privada l’acabi impulsant». «Creiem que és un sector estratègic, que té impacte en altres sectors i amb un potencial de creixement i de dinamització econòmica molt important pel territori», opina el gerent de Redessa, Albert Boronat. A més, per destacar encara més la importància del sector recorda que, segons dades d’Idescat de l’any 2024, el sector representaria a un total de 289 empreses amb gairebé 4.000 treballadors a tota la demarcació.
El gerent de l’empresa municipal indica que alguns dels objectius seran captar i retenir talent, captar inversions, donar resposta als grans reptes actuals com la transició energètica o promoure la transferència de coneixement entre universitats i empreses, entre altres. Per aquest motiu, es duran a terme diferents accions com trobades en xarxa per connectar i generar sinergies, accés a ajuts i subvencions o l’organització de jornades sobre temes d’interès col·lectiu.
Amb la constitució formal del clúster es formaran tres grups de treball; un de captació i retenció de talent, un de creació i projecció de la marca del clúster i un de treball en xarxa.
Entre les empreses que s’han adherit inicialment, Xavier Barnils, vicepresident de l’àrea de desenvolupament de negoci de l’empresa de PGI Engineering, afirma que veuen «amb molt bons ulls» la iniciativa. «Quan ens ho van comentar vam tenir clar que hi havíem de ser com empresa. Som una empresa mitjana, però potser tenim un projecte internacional i necessitem una col·laboració puntual», comenta. Alhora, pel que fa a la col·laboració entre les empreses i la universitat, el rector de la Universitat Rovira i Virgili, Josep Pallarès, opina que «el que s’està plantejant d’un clúster no és inventar la roda, però, per exemple, la nostra relació amb el Clúster TIC ens està canviant el nostre dia a dia com a universitat». Les empreses interessades a adherir-se ho poden fer a través del formulari a la pàgina web www.redessa.cat/cluster-enginyeries.