Municipal
L’Ajuntament de Reus licita dues noves fases del projecte d’itineraris accessibles
Els treballs formen part del projecte 'Reus, ciutat inclusiva'
L’Ajuntament de Reus ha publicat al perfil del contractant l’encàrrec de les obres de dues noves fases del projecte Reus, ciutat inclusiva, el pla per millorar l’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda i amb visió reduïda dels principals itineraris de vianants. El contacte per executar les dues fases d’obres es licita amb un pressupost de 289.480,03 euros (IVA inclós).
Donat el general bon estat dels paviments en els itineraris on s’actuarà, la major part de les actuacions a realitzar són de tipus quirúrgic i no integral, és a dir, s’aplicaran solucions de detall, principalment amb la instal·lació de rajoles guia.
Les rajoles guia són paviments tàctils i la seva funció és donar informació sensorial a les persones invidents o amb importants deficiències visuals. Totes aquestes mesures faciliten que les persones amb discapacitat se sentin més segures quan es mouen per la nostra ciutat.
Daniel Marcos, regidor de Via Pública, afegeix que «donem continuïtat a la tasca de millora contínua de l’accessibilitat a la via pública que l’Ajuntament porta a terme de manera progressiva. Amb aquest projectes hem posat el focus en tres aspectes: itineraris accessibles, passos de vianants i obstacles a la via pública».
Anabel Martínez, regidora de Serveis a les Persones i Drets Social, afirma que «el Pla director «Reus Ciutat Inclusiva» a més de planificar actuacions específiques, també és una guia per a tots els projectes de la ciutat i actua com a sensibilitzador per a la redacció de tots els projectes que es fan a la via pública».
Els treballs corresponen a dues fases del pla i es liciten en lots diferents. Una primera fase compren les actuacions en els següents carrers: plaça de l’estació; plaça Joan Rebull; passeig de Sunyer amb carrer Sant Celestí; i passeig de Sunyer amb avinguda Prat de la Riba. L’altra fase afecta els carrers: plaça de les Oques; plaça de la Llibertat; carrer del Dr. Robert; i plaça de la Patacada.
La primera fase preveu un termini d’execució de les obres de 4 mesos a partir de la formalització del contracte amb l’empresa adjudicatària; el segon un termini de 3 mesos.