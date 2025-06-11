Festes
Josep Maria Casas Rué d’El Barato serà el pregoner de la Festa Major de Sant Pere
L’acte tindrà lloc el pròxim dia 24 de juny, dia de Sant Joan
L’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, ha presentat aquest dimecres a Josep Maria Casas Rué com a pregoner de la Festa Major de Sant Pere 2025. Casas llegirà el pregó en l’acte que es farà el pròxim dia 24 de juny, dia de Sant Joan.
El Josep Maria Casas Rué va néixer a Reus el 31 de juliol de 1968. De petit, conjuntament amb la seva àvia i els seus pares, ja ajuda en el dia a dia del negoci, a El Barato, un comerç familiar dedicat a la venda de teixits i a la confecció de vestits així com dels seus complements. Sis generacions de la mateixa família han portat la direcció d'una de les botigues més antigues de Reus datada de 1881.
A inicis del 1980 la botiga s'especialitza amb teixits per a vestuari de dansa, balls populars, teatre, carnaval, festes majors i al 1991, coincidint amb l'ampliació del comerç, Josep Maria Casas Rué, la cinquena generació, comença a gestionar d'una forma més directe tota la botiga. És llavors quant els coneixements adquirits com a aprenent en tallers de modistes de l'època i en el propi comerç de teixits, s'apliquen a l'elecció de colors, teixits, volums, tall i confecció dels vestits.
A finals del 2004 estableix la seva activitat pròpia de confecció a mida de vestits, i des de llavors ha participat en la creació i confecció de molts vestuaris.
L'any 2007 va ser guardonat per l'Ajuntament de Reus amb el Tro de Festa. Un guardó que un cop a l'any es dona el dia del pregó de la Festa Major de Sant Pere, a una persona que col·labora desinteressadament per que la festa major sigui cada cop més gran.
L'any 2016, paral·lelament amb la seva activitat de creació de vestuaris, assumeix la direcció del negoci familiar del Barato. Actualment la seva filla Anna, ja hi treballa i representa la sisena generació.
Casas forma part de la Unió de Botiguers de Reus i del Tomb de Reus, de la Confraria de Sant Tomàs d’Aquino «Els Estudiants» i del Col·lectiu Reusenc d’Activitats Culturals CRAC. A més, és membre de la comissió de protocol de la festa major de l'Ajuntament de Reus.