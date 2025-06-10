Societat
Un miler d'infants de Reus diuen «Hola Sant Pere» amb un mosaic gegant
La figura que han recreat enguany és la Dansa Mossèn Joan de Vic
Uns 1.200 nens de centres educatius de Reus han participat aquest dimarts dimecres dia 10 de juny a l'«Hola Sant Pere», una iniciativa organitzada per Canal Reus TV i que compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Reus. La figura que han recreat enguany amb un mosaic gegant és la Dansa Mossèn Joan de Vic.
Aquest és un esdeveniment festiu en el qual els alumnes de les escoles de la ciutat donen la benvinguda a la Festa Major de Sant Pere. Durant els diferents anys que s'ha dut a terme aquesta iniciativa s'han fet els dibuixos al mig del Mercadal del Bou, la Mulassa, l'Àliga, el Drac, el Basilisc, el Lleó, la Víbria, el Ball de Cavallets i el Carrasclet, l'any passat.
Un cop acabat, la Dansa Mossèn Joan de Vic ha actuat davant de tots els nens i nenes participants.