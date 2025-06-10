Societat
L’Ajuntament dona llum verda a la prova de la pilona a l’Escola Prat de la Riba
Des de la direcció del centre valoren positivament la mesura, mentre que l’AFA considera que és insuficient
L’Ajuntament de Reus va comunicar recentment a la direcció de l’Escola Prat de la Riba que podien començar amb la prova pilot de les pilones al tram de l’avinguda President Companys fins a finals de curs. Aquesta s’ubicaria a l’altura de la porta lateral del centre entre les 8.30 i les 9 hores i de 16 a 17 hores. Una mesura que en els darrers mesos l’Ajuntament de Reus estava estudiant per donar resposta a les demandes de l’AFA del centre pel que fa a millores en seguretat i sostenibilitat en l’entorn escolar.
En declaracions a Diari Més, la direcció de l’Escola Prat de la Riba afirma que «seran benvingudes» totes aquelles mesures que «segueixin la línia de pacificar l’entorn escolar per millorar el benestar, la seguretat i la salut de les persones i dels infants». «Pensem que l’autorització per talls diaris del carrer és una bona notícia i un principi per continuar millorant», afegeixen. Per la seva banda, des de l’AFA consideren que «és un gest que agraïm», però que a la vegada «és completament insuficient». «Només tindrà una petita incidència en seguretat, però les nostres demandes parlen de contaminació acústica i de l’aire», recorden des de l’AFA.
Demandes
Des de la comunitat educativa fa un any que s’exigeix a l’Ajuntament de Reus que dugui a terme mesures a favor de pacificar el trànsit i disminuir la contaminació acústica i de l’aire de l’entorn escolar. Entre aquestes mesures hi ha l’eliminació de les places d’aparcament de l’avinguda Prat de la Riba per ampliar la vorera, la reducció del trànsit pel passeig Sunyer i el tancament del trànsit rodat a l’avinguda Prat de la Riba i la realització d’un estudi vinculant al voltant de les escoles públiques de la ciutat per analitzar la qualitat de l’aire.
Des de l’AFA van traslladar aquestes demandes al Síndic de Greuges de Catalunya, que va demanar a l’Ajuntament que revisés i fes un retorn d’aquestes propostes i implementés mesures al respecte. Des del consistori van defensar que algunes d’aquestes mesures ja s’estan duent a terme, com és el fet de revisar els entorns escolar del municipi. A més, també van comentar que l’Ajuntament ja va traslladar a la Generalitat les peticions de l’AFA d’invertir en millores a les finestres.