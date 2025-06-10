Societat
Aigües de Reus instal·larà 300 sensors acústics amb IA per detectar fuites
Desplegaran també 1.500 punts de control a la xarxa
Aigües de Reus treballa actualment en el desplegament de punts de control de la xarxa d’abastament d’aigua a tota la ciutat que, amb el suport de tecnologia d’intel·ligència artificial, ha de permetre el perfeccionament dels treballs que es duen a terme de manera continuada per a la localització de fuites a la xarxa de la ciutat. L’objectiu del pla és garantir la màxima eficiència del sistema de subministrament d’aigua, que a Reus ja presenta rendiments superiors a la mitjana catalana i espanyola des de fa més de vint anys.
El desplegament que es du a terme consisteix en la localització i adequació de 1.500 punts de control de la xarxa de canonades, on s’instal·laran tot un seguit de sensors acústics (anomenats prelocalitzadors) que han de servir per monitoritzar la xarxa i transmetre les dades a una plataforma d’anàlisi que utilitza intel·ligència artificial. En aquests moments, ja són un centenar els sensors operatius, mentre que Aigües de Reus treballa amb l’objectiu d’arribar a sumar-ne un total de 300.
Aquests sensors acústics es monitoritzen de forma continuada, de la mateixa manera que es controlen telemàticament els cabals d’entrada i sortida d’aigua, així com les pressions existents en tota la xarxa d’abastament. La detecció de fuites a la xarxa mitjançant l’acústica no és cap novetat, i històricament s’han fet servir sistemes d’escolta de tota manera.
Els aparells actuals, però, incorporen tecnologia de primera línia i s’integren al sistema de monitoratge continuat, amb la qual cosa és possible detectar fuites en qualsevol moment i des del centre de control.