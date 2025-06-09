Equipaments
Les piscines municipals de Reus obriran una setmana més aquest estiu
L'equipament obrirà de nou les seves portes el 18 de juny fins al 7 de setembre
Les piscines municipals de Reus obriran de nou les seves portes el 18 de juny. La temporada de bany es tornarà a allargar una setmana més, fins el 7 de setembre, com ja es va fer l’any passat en l’horari habitual de les 11 del matí a les 8 del vespre, de dilluns a diumenge. Aquesta ampliació de la temporada respon a la necessitat d’oferir refugis climàtics a la ciutadania perquè tingui un lloc on refugiar-se de les altes temperatures així com oferir una alternativa d’oci per a les famílies fins que els nens i nenes comencin el calendari escolar.
Com ja es habitual, la setmana prèvia a l’obertura al públic de les instal·lacions es desenvoluparan les trobades d’alumnes dels centres educatius de Reus i el Baix Camp.
També s’ha programat l’activitat d’aiguagim, adreçada al públic en general a partir dels 16 anys. L’activitat consta de dues sessions setmanals en horari previ a l’obertura al públic de les piscines, més una hora de bany lliure.
Les tarifes, que es mantenen respecte la temporada anterior, disposen d’un preu diferenciat per a infants i tercera edat i d’un important grup de descomptes (carnet o targeta jove, targeta daurada, famílies nombroses o monoparentals, entre altres). Dins de les modalitats d’entrada es mantindran els passis mensuals, de temporada, els bons 10 i les entrades diàries i de matí o tarda.
Es poden consultar les normes d’ús, tarifes i descomptes aplicables al següent ENLLAÇ.