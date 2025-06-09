Via Pública
L'Ajuntament de Reus adjudica l'asfaltat de cinc trams de carrers per 170.000 euros
Els treballs s'emmarquen en el Pla de Manteniment de la Via Pública, el qual té una partida global de 2,1 milions d’euros
L’Ajuntament de Reus ha adjudicat a l’empresa Canalizacions La Torre SL el contracte d’obres del Pla de Voreres 2024, que actuarà en 5 trams de carrers de la ciutat amb l’objectiu de resoldre les deficiències detectades, principalment per l’envelliment de les voreres pel seu ús continuat, el pas de vehicles càrregues i descàrregues de mercaderies o pel creixement de les arrels dels arbres que aixequen els escocells i els panots. El contracte s’ha adjudicat amb un pressupost de 170.798,26 euros, i s’emmarca en el Pla de Manteniment de la Via Pública, el qual té una partida global de 2,1 milions d’euros.
Les obres es portaran a terme en cinc trams: avinguda Maria Fortuny (entre els carrers Segimon i Roser); avinguda President Macià (entre els carrer del Gas i Cambrils); rotonda Pastoreta (part de l’Escola La Salle); avinguda Pere el Cerimoniós (entre els carrers Vidal Barraquer i Monestir Poblet); i carrer Dom Bosco (entre el carrer Muralla i Avinguda Marià Fortuny).
La renovació de les voreres tindran un acabat de paviment de panot o paviment de formigó prefabricat imitació granit, dependent del tram; i s’adaptaran els corresponents guals.
El regidor de Via Pública, Daniel Marcos, afirma que «la ciutadania podrà veure en breu les obres de millora de les voreres, que són fruit del procés d’escolta activa permanent que el Govern de Reus té obert. Donem resposta a les demandes de manteniment i posada al dia de la via pública. I ho fem de manera planificada, amb criteris tècnics i objectius».