Enologia
Un vi amb bombolles, de festa, refrescant, exuberant
Els vins ancestrals s’estan fent un lloc a les taules i els cellers del territori
Amb bombolles, de festa, fresc, refrescant, aromàtic, exuberant, afruitat, d’estiu. Amb aquests qualificatius defineix l’enòleg Joan Asens els vins escumosos ancestrals, una tipologia encara desconeguda pel públic general, però que, a poc a poc, es va fent un lloc a les taules i, també, als cellers. El territori n’és productor: la Terra Alta, la Conca de Barberà, el Priorat, el Baix Camp... «Encara és un sector nou; fa set o vuit anys que es van incorporant, de mica en mica, als cellers», detalla Asens.
L’ancestral és un vi escumós amb una única fermentació que aprofita el sucre que genera el mateix raïm i que acaba el procés ja dins l’ampolla. «Què comporta això? Que pots collir el raïm amb un grau de maduració una mica superior al mètode tradicional», detalla l’enòleg. Anar-lo a buscar entre dos i cinc dies després garanteix que els ancestrals siguin «més afruitats, més aromàtics, més exuberants». «Cinc dies més de maduració pot equivaldre a un 15 o un 20% més d’aroma», assenyala.
Tot i ser el territori productor d’aquest vi refrescant, en la majoria d’ocasions està fora dels plecs de condicions de les denominacions d’origen —una excepció n’és la DO Tarragona—. Asens detalla que «a la DO Terra Alta, Montsant o Priorat no és típic fer vi escumós i, de moment, no els han incorporat», però, precisament, «el plec no és una cosa que no es pugui tocar», així que en un futur podria canviar la situació. «Si aquests productes tenen èxit, potser les DO es replantegen incorporar-lo al seu plec de condicions», reflexiona.
Parlant de popularitat, l’enòleg considera que la població general no coneix els ancestrals i que, en veure’n una ampolla, pot confondre-la amb un cava, un Clàssic Penedès o un Corpinnat. Amb tot, a Catalunya «els tenim molt incorporats, els vins escumosos». La terminologia queda reservada per a sommeliers, prescriptors i winelovers, però del gust tothom en pot gaudir, en gaudeix i en gaudirà.
De fet, el futur es preveu pròsper. Asens creu que «els ancestrals potser seran el que els cellers posaran ara al mercat per atreure una nova generació que vol descobrir un nou vi i no vol beure el de l’avi». Quan un celler el produeix i el comercialitza, «això va fent taca d’oli, se’n parla, i més el posen en cartera».
Tast a la Llotja
Asens va presentar, junt amb el periodista Joan Carrion, un tast professional d’aproximació a la història i l’elaboració dels vins ancestrals el dilluns, a l’Espai Llotja. Actuava com a prèvia de la Reus Viu el Vi 2025, que es desenvoluparà des d’avui i fins al diumenge al parc de Sant Jordi.
Asens comenta que hi ha productors del territori de la Cambra de Comerç que elaboren ancestrals, «que és un producte que encara està naixent». Amb l’activitat, va quedar palès que «tenia interès»: el tast va omplir-se «ràpidament».