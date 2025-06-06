Successos
Incendi en una caseta de comunicacions a Reus
Els fets van passar a les 21.45 hores i hi van treballar dues dotacions de Bombers
Els Bombers de la Generalitat han treballat aquest dijous per la nit en un incendi que es va produir en una caseta de comunicacions a Reus. Els fets van passar a les 21.45 hores i van activar dues dotacions terrestres que es van desplaçar fins al número 12 del Camí de les Ànimes.
El foc no va causar cap dany personal. L'incendi va afectar la totalitat de la instal·lació que corresponia a una antena de telefonia mòbil. Gràcies a la ràpida intervenció dels bombers el foc no es va propagar a la vegetació propera.
La caseta va cremar completament. En el seu interior hi havia antenes de telefonia i un altre material. Aquesta es trobava al costat d'una empresa de garrofes i prop d'una explotació amb ovelles però no van tenir cap afectació.