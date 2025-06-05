Educació
Les famílies afectades per falta de places escolars a Reus proposen reobrir una línia eliminada l'any passat
Els grups parlamentaris amb què s'ha reunit la plataforma asseguren que hi haurà plaça pública de zona per a tothom
La Plataforma de famílies afectades per la zona educativa D de Reus, on una vintena de famílies d'alumnes d'I3 denuncien que no hi ha plaça pública escolar per als seus fills, s'han reunit aquest dijous amb representants d'alguns grups al Parlament. En una roda de premsa posterior, el portaveu de l'entitat, David Nogués, ha lamentat que pateixin «un greuge comparatiu molt gran» i ha proposat solucionar-ho reobrint una línia escolar a la ciutat que es va tancar el curs passat.
Els grups parlamentaris han assegurat a la plataforma d'afectats que totes les famílies podran accedir a una plaça pública de zona si «era la seva preferència» i no se'ls assignaran places fora de zona o a l'escola concertada.
Després de diverses mobilitzacions i una recollida de firmes aquesta mateixa setmana, la Plataforma de famílies afectades per la zona educativa D de Reus s'han reunit amb representants polítics al Parlament per denunciar la situació d'una vintena de famílies que no tindrien plaça escolar pública a la zona amb la zonificació escolar presentada al febrer d'enguany.
El portaveu David Nogués ha insistit que el nou mapa escolar de Reus es va publicar amb modificacions no consensuades ni comunicades a les direccions escolars ni a les associacions de famílies d'alumnes. «Això va demostrar que es va modificar de forma unilateral i silenciosa sense explicacions a la comunitat educativa», ha recriminat. «Ens veiem perjudicats perquè se'ns han negat drets a l'educació en condicions d'igualtat i en comparació a la resta del municipi», ha afegit.
Nogués ha assenyalat que la zona escolar D de Reus compta amb tres escoles públiques, mentre les altres zones en tenen entre cinc i sis. A més d'aquest «gran greuge comparatiu», només dues de les tres escoles «disposaven de places només per famílies sense germans» i la tercera «es va omplir amb germans de fora de zona». També denuncien que, segons dades del 2022, les ràtios eren més altes que en altres zones escolars de la ciutat, o que «l'oferta concertada superava la pública per a famílies sense germans – 55% i 45%, respectivament». «Tot això no és una casualitat, és una negligència de consistori de Reus», ha criticat el portaveu de la plataforma.
Les famílies no accepten portar els fills a escoles públiques de fora de la zona D o a les escoles concertades perquè no facilita «la conciliació familiar» ni s'adequa a «les creences». Proposen reobrir una línia escolar pública. «La devien tancar per qüestions demogràfiques, però actualment es necessita. Hi ha la infraestructura, hi ha el projecte i hi ha els nens que ho demanen», ha dit Nogués.