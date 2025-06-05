Reconeixement
Els Premis Gaudí Gresol arriben a la seva majoria d’edat reconeixent la notorietat i l’excel·lència
La gala d’entrega de les distincions tindrà lloc el dijous 12 de juny a firaReus Events
Els Premis Gaudí Gresol arriben a la seva majoria d’edat. L’Auditori Antoni Gaudí de firaReus serà l’escenari, el dijous 12 de juny, a partir de les 19 hores, de la 18ena edició d’entrega d’uns guardons que reconeixen la notorietat i l’excel·lència de la trajectòria de deu personalitats i entitats. L’actriu Olalla Moreno, el xef Fran López, el dissenyador de moda Lorenzo Caprile i l’emprenedor i pioner tecnològic Andreu Veà són quatre dels noms que se sumaran a una llarga llista de distingits, que arribarà als 180. «Estan ben consolidats i s’han convertit en una cita anual no només per als socis de Gresol, sinó que és un acte obert a tothom», va remarcar el president de la Fundació Gresol, Emili Correig.
L’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, va destacar que les distincions «posicionen la ciutat al mapa del tot el país» i que, a banda de mostrar el «talent de les persones», tenen un vessant solidari amb el seu sopar benèfic, que, en aquesta ocasió, estarà destinat a l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV). El tiquet de l’àpat tindrà un cost de 75 euros i «pot participar-hi tothom», explicà el director general de la fundació, Robert Moragues. El regidor d’Empresa, Ocupació i Formació, Òscar Subirats, va expressar que els premis parlen «de talent», un valor que «des de l’Ajuntament el treballem, fomentem, acompanyem des de diferents programes de suport, accions, recursos d’assessorament i aliances amb empreses». «El talent, junt amb l’esforç i el compromís, forma part del caràcter de Reus i és un dels valors que intentem promoure», va afegir.