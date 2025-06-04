Judicial
El segon jutjat social de Reus, a l’espera de Madrid i amatent a la nova llei d’eficiència judicial
El Col·legi de l’Advocacia, que el reclama des de fa anys, adverteix que «tot canvia» amb la llei
La ciutat de Reus fa anys que reclama un segon jutjat social. El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, va comprometre’s, el passat febrer, a treballar perquè «una de les noves unitats judicials per incorporar al més aviat possible sigui el segon jutjat social a la capital del Baix Camp». La competència del nomenament de les places judicials dependrà, però, del Ministeri de Justícia. La incorporació d’una seixantena de jutges arreu de Catalunya hauria de produir-se els pròxims tres anys i, per tant, s’espera que la situació a la capital del Baix Camp quedi resolta entre el 2025 i el 2028. Amb tot, l’advocacia avisa que «tot canvia» amb la nova llei d’eficiència judicial.
Fonts del Departament de Justícia assenyalen que, sobre la taula, hi ha el compromís de l’Estat, treballat en comissió bilateral, «de la creació d’una seixantena de noves places judicials per posar Catalunya al nivell de la resta de l’Estat». Avui dia, al territori, la ràtio és de 10,9 magistrats per 100.000 habitants, mentre que a Espanya és d’11,7.
A l’espera que Madrid es pronunciï —Diari Més hi ha intentat contactar en repetides ocasions, però, al tancament de la present edició, no ha obtingut resposta—, el Departament treballarà per tenir «llest» l’espai «i tot el personal de suport a aquest nou jutge que, a més, amb la nova Llei 1/2025 d’Eficiència del Servei Públic de Justícia, esdevenen Oficines Judicials que donen servei transversal a tots els jutges que formin part del Tribunal d’Instància». En altres paraules, l’Estat té la competència per determinar les unitats judicials, on aniran destinades i el seu calendari d’implantació, però, en paral·lel, l’executiu català ho vol deixar tot a punt per a la seva arribada, tant en el possible cas de Reus com en la resta de municipis. De fet, ja s’ha reservat l’espai perquè s’hi col·loqui la segona unitat judicial, al costat de l’actual Jutjat 1 del Social de Reus, que compta en aquests moments amb un Jutge d’Adscripció Territorial de reforç.
Espadaler va detallar que, amb el canvi d’estructura judicial que comporta la nova llei d’eficiència judicial, la segona unitat judicial ja no serà «un jutjat com l’hem conegut clàssicament, sinó un segon jutge social dins del Tribunal d’Instància de Reus». El moviment, que permetria substituir el magistrat de reforç per una plaça estructural, pretén donar sortida a l’actual sobrecàrrega. «Treballem amb totes les institucions implicades per garantir un servei de justícia més proper i eficaç per a tota la ciutadania i per als operadors jurídics», va afirmar el conseller.
Això no obstant, amb l’entrada en vigor de la nova llei, «tot canvia», adverteix el degà de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Reus, Sergi Guillén. «A partir del 31 de desembre veurem què passa», assenyala. Guillén comenta que «és més fàcil, en teoria, posar jutges que fer jutjats», però que «una altra cosa és si la planta judicial funcionarà», i és que «estem assenyalant temes ja per a finals del 2026». Segons la Memòria de l’Audiència Provincial de Tarragona corresponent al 2023, el jutjat social de Reus està «sobresaturat» i amb una càrrega de treball superior al «mòdul legalment previst».