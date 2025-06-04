Societat
Nou producte per aparcar al pàrquing Tecnoparc i arribar a l'Aeroport amb bus de forma gratuïta
«Aparca i vola» permetrà l’accés gratuït de fins a 7 persones al bus de la línia 50
L’Ajuntament de Reus, a través de les empreses municipals Reus Transport i Reus Mobilitat i Serveis, presenta un nou producte per facilitar l’accés a l’Aeroport de Reus amb transport públic. Batejat com a «Aparca i vola», el servei permet als usuaris aparcar el seu vehicle al pàrquing Tecnoparc i després agafar el bus de la Línia 50 per anar fins a l’aeroport.
Els usuaris que estacionin el seu vehicle amb tarifa de rotació al pàrquing municipal Tecnoparc podran fer de manera gratuïta un viatge d’anada i un de tornada a l’Aeroport de Reus amb el bus urbà.
El mateix dia d’iniciar l’estada a l’aparcament, el mateix tíquet permetrà l’accés gratuït de fins a 7 persones –ocupants del vehicle– al bus de la Línia 50 que uneix el Tecnoparc amb l’Aeroport de Reus. El viatge de tornada s’haurà de fer en un termini màxim de 15 dies des de l’entrada al pàrquing Tecnoparc.
Per accedir al bus només caldrà ensenyar el tíquet del pàrquing –en paper o bé virtual: el codi QR a través del sistema ViaP– al conductor de Reus Transport, que verificarà la data d’aparcament.
La presidenta de Reus Transport, Marina Berasategui, afirma: «El nou servei «Aparca i vola» és el resultat de combinar serveis de mobilitat municipals amb la voluntat d’oferir una solució flexible que promou l’ús del transport públic entre els usuaris de l’Aeroport de Reus. Des de Reus Transport hem reforçat la L-50 enguany i per això ara és un bon moment per aquesta estrena».
Des d’aquest 2025, la línia 50 està disponible tots els dies de l’any, des de les 7:25 h fins a les 21:30 h, oferint la mateixa freqüència de pas els caps de setmana que els dies laborables. Aquesta ampliació permet una cobertura de servei més gran durant els caps de setmana i beneficia especialment els usuaris de l’Aeroport durant tota la temporada turística.
El president de Reus Mobilitat i Serveis, Daniel Marcos, recorda: «La xarxa municipal d’aparcaments de Reus ofereix preus molt competitius per aparcar tot el dia, en el cas del Pàrquing Tecnoparc el màxim diari és de només 3 euros. Cal aclarar que aquesta promoció no és vàlida per als abonaments de la xarxa municipal de d’aparcaments, només per als vehicles que accedeixin amb el tiquet de rotació».
El bitllet de bus per anar a l’Aeroport amb Reus Transport té un cost de 3,70 euros per persona.