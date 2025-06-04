Cultura
Els Premis Atrapallibres i Protagonista Jove se celebraran per primer cop a Reus
La gala d’entrega dels guardons serà el dimecres 11 de juny al Teatre Fortuny al matí
Reus serà per primer cop la ciutat amfitriona de la gala dels Premis Atrapallibres i Protagonista Jove aquest dimecres 11 de juny i està previst que ho torni a ser l’any 2026. L’acte tindrà lloc al Teatre Fortuny a partir de les 10 hores.
Els guardons estan impulsats des de l’IBBYcat - Consell Català del llibre Infantil i Juvenil amb el suport de les Biblioteques Municipals de Reus. Aquests premis tenen com a particularitat que els encarregats de decidir els guanyadors entre els tres finalistes de cada categoria són milers d’infants i joves de Catalunya.
Concretament, enguany s’ha assolit la xifra de participació rècord de més de 16.000 nois i noies, dels quals poc més de 2.000 provenen de la província de Tarragona i, d’aquests, 1.275 són de Reus. El regidor de l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Reus, Daniel Recasens, celebra que Reus sigui la seu durant aquests dos anys i desitja que aquesta comunitat creixi en anys posteriors a la ciutat.
«Amb l’excusa dels premis, aquests nens es passen tot el curs fent formació literària. Això contribueix a fer-los ciutadans cada vegada més crítics, analítics i amb més capacitat per opinar», defensa Laia López, responsable de comunicació de l’IBBYcat.
Concretament, els Premis Atrapallibres estan dividits en tres categories, per a nens de 9, 10 i 11 anys, i el Premi Protagonista Jove en dues categories, per a joves de 12 a 14 anys i de 14 a 16 anys. Cada categoria compta amb tres llibres finalistes els quals els nens i joves votaran per escollir els guanyadors.
Per la seva banda, la secretària tècnica de l’IBBYcat, Marta Roig, insisteix en el fet que els guardons han disposat de professionals per donar a conèixer el sector de la lectura als nens: «És un projecte disfressat de premis. Ens permet fer una feina que va més enllà d’atorgar uns premis i que pretén generar recursos per les escoles, biblioteques o llibreries que acompanyen als nens».
En aquest sentit, la tècnica apunta que la gala «és la cirereta del pastís», però que fins ara ja s’han dut a terme trobades per permetre que prop d’un miler de joves coneguin la feina que fan editors, escriptors, traductors o il·lustradors.
Els Beta d’SX3
López afirma que aquest esdeveniment «és una gran festa» i que la gala és «el gran moment dels premis». A més, l’acte al Teatre Fortuny tindrà com a convidats especials els Beta, d’SX3. Aquests faran acte de presència i tindran la responsabilitat de mostrar els llibres finalistes pels Premis Atrapallibres i Protagonista Jove de l’edició de 2026 que, un cop més, han estat escollits per un jurat professional.