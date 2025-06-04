Diari Més

La companyia Virginias deixarà de produir els seus productes a Reus

Actualment s'estaria negociant la plantilla les condicions d'acomiadament

Fotografia de la botiga tancada de Virginias a la plaça del Mercadal.

Acrimont Foods, l'empresa d'Agramunt que l'any 2018 es va quedar amb la línia de producció de torrons Virginias, hauria decidit tancar la planta que tenen a Reus. Segons informen des de Canal Reus, actualment s'estaria negociant la plantilla les condicions d'acomiadament, que implica a 24 treballadors. 

Fa uns mesos l'empresa va obrir al polígon Nirsa la seva planta, després de les obres d'adequació de dues naus ja construïdes a la carretera de Constantí. Per aquesta, Acrimont va invertir tres milions d'euros, una aposta que anava junt amb la botiga a la plaça Mercadal que ja està tancada. 

No obstant això, Virginias no desapareixeria. S'espera que la marca tingui continuïtat a través de l'empresa reusenca distribuïdora Borges. Segons van explicar Borges i Acrimont en el seu moment, ambdues companyies van arribar a un acord per impulsar el creixement de les línies de torrons i galetes de la marca Virginias. Una aliança que qualificaven d'«estratègica» i que ara pren més sentit.

