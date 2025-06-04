Empresa
La companyia Virginias deixarà de produir els seus productes a Reus
Actualment s'estaria negociant la plantilla les condicions d'acomiadament
Acrimont Foods, l'empresa d'Agramunt que l'any 2018 es va quedar amb la línia de producció de torrons Virginias, hauria decidit tancar la planta que tenen a Reus. Segons informen des de Canal Reus, actualment s'estaria negociant la plantilla les condicions d'acomiadament, que implica a 24 treballadors.
Fa uns mesos l'empresa va obrir al polígon Nirsa la seva planta, després de les obres d'adequació de dues naus ja construïdes a la carretera de Constantí. Per aquesta, Acrimont va invertir tres milions d'euros, una aposta que anava junt amb la botiga a la plaça Mercadal que ja està tancada.
No obstant això, Virginias no desapareixeria. S'espera que la marca tingui continuïtat a través de l'empresa reusenca distribuïdora Borges. Segons van explicar Borges i Acrimont en el seu moment, ambdues companyies van arribar a un acord per impulsar el creixement de les línies de torrons i galetes de la marca Virginias. Una aliança que qualificaven d'«estratègica» i que ara pren més sentit.