Cultura
La Bella Dansa celebra un any visibilitzant la sardana a Reus
Un dels reptes és aconseguir més recursos econòmics per desenvolupar la seva activitat
La colla sardanista La Bella Dansa de Reus va celebrar un any des de la seva constitució oficial com entitat el passat 24 de maig amb una actuació a la plaça Prim. Encapçalada pel seu fundador, Jaume Virgili, l’entitat ha crescut fins a la cinquantena de socis durant un any ple d’activitats, ja que la colla aprofita qualsevol oportunitat per actuar i visibilitzar les sardanes. «Com a fixa, cada últim divendres de cada mes ballem a la plaça de la Llibertat sempre que podem, perquè quan hi ha un esdeveniment allí ens traslladen a algun altre indret com la plaça de l’Indi, que no és tan visible», apunta la secretària de l’entitat, Isabel Celestino. Un fet clau, pel fet que un dels principals objectius és visibilitzar la colla i, sobretot, les sardanes: «Hi ha persones que ens han vist i s’han interessat per aprendre a ballar sardanes. O gent que ens veu ballar i es posa a ballar amb nosaltres».
Al cap i a la fi, l’entitat tenia l’objectiu d’oferir un espai a Reus que, actualment, quedava orfe; poder ballar sardanes de manera lúdica. «Fa anys que sempre ens preguntàvem a on anar per ballar sardanes aquí a Reus, perquè no hi havia cap lloc. Si vull aprendre sardanes haig d’anar a Tarragona i aquí a Reus només hi ha la Rosa de Reus, que és més d’àmbit competitiu. Nosaltres només volem ballar a plaça a casa nostra», apunta Josepa Falqué, tresorera de la colla La Bella Dansa. D’aquesta manera, l’entitat va començar amb aproximadament cinc persones que, a poc a poc, van començar a atraure més gent que tenia el mateix desig d’aprendre a ballar sardanes a Reus.
A la vegada, duen a terme altres activitats, com classes gratuïtes per ballar sardanes al Centre Cívic Migjorn cada dimarts i dijous de 17 a 19 hores, a nens de la ciutat a través del Passaport Cultural o a joves arribats d’altres països. A més, també li han proposat a l’Ajuntament poder ensenyar sardanes durant el Parc de Nadal. «També ens van cridar d’una escola de Mont-roig del Camp, perquè volien que els ensenyéssim a la canalla a ballar sardanes i els nens van acabar ben contents», comenta Falqué.
No obstant això, el gran repte de futur és obtenir més recursos econòmics per tal d’impulsar encara més les activitats de l’entitat. «Per alguna ballada ens agrada poder comptar amb una cobla, però amb la quota dels associats no és suficient. Per això ens comencem a plantejar si cobrar, encara que sigui de manera simbòlica, alguna activitat», explica la secretària. Així i tot, el gran objectiu és aconseguir que les administracions locals, Diputació de Tarragona i Ajuntament de Reus principalment, els concedeixin ajuts per tal de dur més enllà la seva activitat.