La quarta compra col·lectiva d’energia beneficiarà 22 empreses dels polígons de Reus
L’APIR aposta per l’adquisició d’energia verda i per una tarifa fixa anual que garanteixi l’estabilitat i la seguretat
L’Associació Empresarial dels Polígons Industrials de Reus (APIR) ha tancat la quarta convocatòria de compra col·lectiva d’energia. 22 societats han decidit adherir-s’hi, i representen un consum d’1.720.189 kWh/any. El president de l’APIR, Vicenç Ferré, detalla que «el nombre de participants ha disminuït —en l’anterior edició, el novembre del 2023, van inscriure-se’n 38—, però els consumidors són més grans».
Ferré explica que «és un bon moment per negociar els preus de l’electricitat perquè hi ha força estabilitat». En aquesta ocasió, s’ha apostat per una tarifa fixa anual perquè «a les empreses ens agrada treballar amb un preu fix», factor que dona seguretat a l’hora de confeccionar els pressupostos, atès que s’evita la volatilitat del mercat i es compensa l’import elevat dels mesos d’hivern.
La proposta elegida, de Bonpreu Esclat Energia, estarà en vigor fins al 30 d’abril del 2026 i «millora en un 14% les ofertes estàndard dels principals proveïdors d’electricitat». En l’actualitat, les previsions del Mercat Ibèric de l’Electricitat apunten que només durant el segon trimestre de l’any es preveuen preus per sota de la mitjana anual i que, si bé la modalitat indexada pot tornar a ser atractiva puntualment, «en aquest període, no garanteix estabilitat», declaren des de l’APIR.
A més, el president destaca que «tota l’energia que s’ha comprat és energia verda», una realitat que «cada vegada» atreu més a les companyies i els clients. «Aquesta condició és sempre una mica més cara, però valorem que és un aspecte important i, al final, compensa», afirma.
Anys de feina
Aquesta és la quarta convocatòria de compra col·lectiva d’energia que organitza l’APIR. La primera fou el novembre del 2020, tot aprofitant una temporada de mínims de mercat, amb un contracte de dos anys de duració, decisió que va permetre minimitzar l’impacte de la crisi energètica derivada de la guerra entre Rússia i Ucraïna. 19 participants van formar part d’aquella primera prova.
Ferré expressa que es tracta «d’un servei que l’APIR pot donar als seus associats» i que ha tingut continuïtat «perquè veiem que els socis surten beneficiats», ja que, de manera grupal, «pots negociar i obtenir millors preus». Les operacions s’efectuen sota supervisió notarial. Les condicions acostumen a establir un preu fix per a un mínim de dotze mesos i que l’energia sigui d’origen renovable.
La tercera convocatòria, el novembre del 2023 i que va estar en vigor fins al 30 de novembre del 2024, va arribar a 38 empreses adherides, pràcticament doblant les inscripcions de l’edició anterior (24), i es va donar l’opció de passar a un contracte indexat, ja que el mercat mostrava una tendència sostinguda a la baixa, cosa que va permetre aprofitar els descensos de preu immediatament.