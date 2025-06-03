Restauració
El Pallol estrena ostreria i gelateria
Es tracta de dues opcions gastronòmiques gourmet
El centre comercial El Pallol de Reus ha incorporat dues noves propostes gastronòmiques: una ostreria francesa i una gelateria argentina artesanal. Es tracta de l’O’stras Seafood Bar i Luciano Mancuso.
L’O’stras Seafood Bar, a la planta baixa, s’afegeix a l’oferta de degustació del Passeig Comercial El Pallol amb un toc de distinció i portant l’elegància del mar amb sabor francès: s’hi podrà trobar xampany i vi francès i ostres de la Bretanya, així com marisc i peix mediterrani i propostes especials per als més petits de la família.
Liderat per dos emprenedors francesos, el local també ofereix especialitats creatives com el pastís de ceba amb anxoves o el pastís de musclos. Estarà obert des de les 9 del matí, per esmorzar un entrepà o unes torrades, fins a 11 de la nit per fer un mos, ja sigui un aperitiu o un afterwork per gourmets amb paladars exigents que busquen el mar a taula.
Gelat artesanal d’origen argentí
L’obertura de l’O’stras Seafood Bar coincideix amb l’estrena d’un altre local gastronòmic a El Pallol, a peu de carrer i aquesta vegada amb aires argentins però de km0: Luciano Mancuso és el nom del pastisser argentí amb obrador a Constantí que elabora els productes de la gelateria que porta el seu nom a El Pallol. A Luciano Mancuso triomfa el gelat artesà cremós i, com a gustos, cal destacar el dulce de leche. També hi ha gelats sense gluten y sense lactosa.
A més a més dels gelats, l’establiment incorpora pastisseria argentina: alfajores i pastissos fets amb receptes tradicionals, per compartir, acompanyar un cafè o simplement donar-se un capritx. Luciano Mancuso estarà obert de 12 del migdia a 12 de la nit per als amants dels gelats i els postres artesanals de gust argentí.
Amb aquestes dues obertures, El Pallol reforça la seva aposta per una gastronomia de qualitat, apropant al públic de Reus i comarca una oferta singular, autèntica i feta amb passió. Les dues marques comparteixen una mateixa filosofia: garantir una experiència culinària cosmopolita que convida a descobrir, tastar i gaudir, per viatjar a través del paladar en aquesta ruta de sabors.