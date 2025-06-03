Educació
Les famílies de la Zona D es ‘planten’ a la Rubió i Ors de Reus
Van recollir signatures per reclamar més places públiques d’I3
La vintena de famílies que per ara s’han quedat sense plaça pública d’I3 a la Zona D van concentrar-se ahir a les portes de l’Escola Rubió i Ors per compartir amb la resta de la comunitat educativa les seves reclamacions i preocupacions i, alhora, continuar la recollida de signatures que estan duent a terme.
Ja se n’han recaptat més d’un miler. «No pot ser!», clamava una mare del centre abans de rubricar la seva firma en senyal de suport. «A veure si hi ha sort», afegia un pare. Les mobilitzacions continuaran aquesta tarda a l’Institut-Escola Pi del Burgar.
La plataforma va presentar-s’hi amb cartells en què es llegien missatges com «volem places públiques a la nostra zona, no excuses», «som infants, no som números» o «reclamem solucions que responguin als nostres drets i necessitats» i el lema «A cada desplant, una plantada». També s’hi va personar un gegant que va captar nombrosos ulls.
Els afectats ja van manifestar-se prèviament a la plaça del Mercadal i van passar una nit a l’Escola La Vitxeta —reclamen la reobertura de la línia d’I3 tancada el curs passat— per exigir més places escolars públiques d’I3. La nova zonificació escolar inclou tres centres públics a la Zona D, La Vitxeta, Pi del Burgar i Rubió i Ors. De fet, algunes de les persones que ahir van aturar-se per escoltar el cas i signar van mostrar-se sorpreses pel fet que no els pertoqués, també, l’Escola Isabel Besora.
Així mateix, la plataforma té previst anar al Parlament de Catalunya aquest dijous per exposar la seva situació en primera persona. «Volem que se’ns escolti, cal activar solucions reals i urgents», demana, tot recordant que «no volem que se’ns obligui a acceptar una plaça a la concertada perquè el model és totalment diferent: volem una plaça pública». A través d’un comunicat, van lamentar una suposada «manca de transparència molt greu» per part del consistori.